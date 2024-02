Nova faceta do frescor natural: Arbo Puro traz a harmonia de notas aromáticas, frescor e leveza do acorde bambu

Arbo, perfumaria do Boticário que traz o poder transformador da natureza como forma de recarregar as energias, acaba de lançar Arbo Puro: fragrância que emana a vitalidade do frescor natural e oferece o vigor do ar puro para qualquer cenário, seja em ambientes arborizados ou nas agitadas metrópoles.

A combinação de notas aromáticas com a força do patchouli, o conforto do musk e a leveza do acorde de bambu – planta com o poder de purificar o ar e elemento de inspiração da fragrância – entrega para Arbo Puro uma nova singularidade do fougère fresco e destaca a crença da marca em usar a natureza como fonte poderosa de inspiração. “Arbo Puro acredita que a conexão com o verde nos permite a desconexão com a tensão da rotina, permitindo relaxamento e reenergização. Por isso, queremos que o consumidor enxergue a fragrância como uma forma de se conectar genuinamente com o ar puro proporcionado pela natureza”, comenta Diego Costa, diretor de perfumaria do Grupo Boticário.

Reforçando o compromisso em trazer inovações que diminuam o impacto na natureza e contribuam para um planeta mais equilibrado, Arbo compactua com a diminuição do uso de materiais não renováveis e aspira se tornar a marca mais sustentável na perfumaria do Boticário. Gustavo Dieamant, diretor-executivo de P&D do Grupo Boticário, destaca a inovação da embalagem em consonância com esse compromisso. “A nova tampa foi desenvolvida com polipropileno (PP) de segunda geração, feito de matéria-prima renovável e certificado ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), obtido a partir de rejeitos de óleo de cozinha e gorduras, coletados de indústrias de alimentos e restaurantes, substituindo o uso de óleo fóssil virgem, proveniente do petróleo. Por meio da abordagem de balanço de massa, essa iniciativa visa reduzir não só o consumo de plástico obtido a partir do petróleo, como também as emissões de gases de efeito estufa, pois a nova tampa emite 51%* menos dióxido de carbono (CO2) equivalente, contribuindo para um futuro mais sustentável. A iniciativa prevê reduzir o uso de 11,68** toneladas de matéria-prima virgem, sem impactar a cadeia de reciclagem do PP, pois o novo material pode ser reciclado normalmente na cadeia já consolidada no Brasil.”

*51% menos emissões de CO2 e 11,68** toneladas a menos de MP virgem, em comparação com as outras tampas do portfólio de Arbo Desodorante Colônia.

Para além da embalagem, a formulação da fragrância é composta por 92% de ingredientes de origem natural e promove a sensação de acalmar a mente – segundo teste de eficácia percebida realizado com consumidores – e contém Eco Álcool feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar e outros resíduos de biomassa, que antes eram queimados ou descartados.

Toda a linha Arbo possui frascos que possibilitam a refilagem, ampliando a vida útil da embalagem (frasco, atuador e tampa) e permitindo reduzir em 89% o uso de materiais – em comparação com a embalagem dos desodorantes colônias regulares. O refil é feito de alumínio, um material leve e altamente reciclável, que garante a preservação da fragrância e permite que a refilagem do produto seja feita em casa, unindo inovação, sustentabilidade e praticidade.

A fragrância e os demais itens da linha estão disponíveis em todas as lojas físicas do país e no e-commerce da marca, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de acionar um revendedor da marca pelo link.