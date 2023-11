Nova feira do São Caetano está quase pronta

As obras e serviços de requalificação da nova feira do Bairro São Caetano seguem em ritmo avançado com cerca de 80% já concluídos para alegria dos comerciantes e moradores do entorno. O projeto em execução foi viabilizado por meio de uma parceria com o Governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD) visitou o canteiro das obras acompanhado pela secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sonia Fontes, e pelo empresário Roberto Barbosa Silva, da empresa responsável pelas estruturas metálicas da feira.

O prefeito lembrou que a nova feira do São Caetano representa a concretização de um sonho antigo dos feirantes e da população do bairro. “Estamos na reta final destas obras, mais uma promessa de campanha que estamos cumprindo. Isso nos dá uma satisfação muito grande, porque o projeto é nosso e a execução é através de uma parceria com o Governo da Bahia”, frisou.

De acordo com o prefeito Augusto Castro, a previsão é de que a nova Feira do São Caetano seja inaugurada no início do próximo ano. “Será uma feira moderna, totalmente reestruturada, oferecendo as condições necessárias para que comerciantes e a população possam frequentar com segurança e dignidade”, destacou.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, pontuou que já estão concluídos a cobertura, piso, banheiros, sala administrativa, instalações hidráulicas e elétricas.

“Está faltando concluir apenas 10% da obra, o que representa divisória dos cerca de 250 boxes, sinalização, iluminação, pavimentação no entorno da feira e projeto paisagístico. Aguarda-se ainda uma decisão da CONDER em relação ao canal de drenagem do São Caetano, porque gostaríamos de cobrir, mas precisamos de um parecer dos órgãos ambientais”, informou.

O empresário Roberto Barbosa, da Minas Aço, há 45 anos no mercado com obras em todo o Brasil, fez questão de ressaltar a qualidade do material utilizado no canteiro. “Temos o que há de melhor no que se refere à tecnologia para o uso do aço. Uma estrutura 100% parafusada, material de vida útil infinitamente superior ao que encontramos aqui. Aqui não se vê máquina de solda”, comentou.

O comerciante Crispiniano Nunes, há mais de 20 anos no entorno da feira trabalha no ramo de confecções e acredita que o movimento de clientes vai melhorar muito após a conclusão das obras. “Estou muito confiante. Só espero que também coloquem segurança para que a obra seja preservada assim como todos nós que trabalhamos aqui”, concluiu.