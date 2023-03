Nova frota de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna

Na manhã des quarta-feira, dia 15, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entregou a nova frota de 14 novos veículos para atender os serviços da Secretaria Municipal de Saúde com mais eficiência, comodidade e conforto aos servidores. Além disso, para assegurar mais rapidez no atendimento aos pacientes de programas como o Melhor Em Casa, Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Hemodiálise, dentre outros.

Na cerimônia no Centro Administrativo Firmino Alves, o prefeito Augusto Castro pontuou que dentre a assistência aos inúmeros serviços, o TFD é um dos mais importantes nesta entrega da nova frota. “Entregamos duas vans completas, modernas e com ar-condicionado para atender com mais conforto às famílias que precisam sair de Itabuna para fazer tratamento em Salvador”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, destacou o empenho do prefeito itabunense nos mais diversos âmbitos da saúde e agradeceu os esforços da equipe da Secretaria. “Hoje estamos melhorando o serviço diário dos nossos motoristas e também dando atenção aos pacientes assistidos. Isso se deve ao empenho do prefeito Augusto Castro em melhorar a nossa Saúde como um todo e aos servidores da Secretaria que se comprometem, diariamente, com a causa”, assinalou.

MAIS ENTREGAS

O prefeito aproveitou a oportunidade para lembrar da entrega nos próximos dias de mais três Unidades Básicas de Saúde que foram requalificadas: USF Aurivaldo Sampaio, no São Lourenço; UBS Alberto Teixeira Barreto, no Califórnia; e USF Simão Fiterman, no Bairro São Pedro. Além disso, falou sobre a obra de ampliação do Hospital de Base, que vai ganhar um anexo, do Centro de Controle de Zoonoses e ainda da criação do Centro de Especialidades da Mulher, no antigo SESP.

“O Centro de Especialidades da Mulher tem previsão para ter as obras iniciadas em junho, com a execução em quatro meses. Essa obra, como todas as obras, nós vamos caprichar. Além disso, a unidade terá arquitetura moderna e estrutura para atender as mulheres da nossa cidade com equipamentos novos”, concl