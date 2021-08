Nova iluminação na Avenida Manoel Chaves deve começar em 30 dias

Um moderno de sistema de iluminação em LED na Avenida Manoel Chaves, bairro São Caetano, deverá começar a ser instalado nos próximos 30 dias. A previsão foi dada sexta-feira (27), durante assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Augusto Castro (PSD).

Durante a cerimônia simples, com a presença de secretários municipais, vereadores e comunidade, o gestor lembrou que continuam as obras para dotar a cidade de uma das vias mais modernas.

A empresa Compacta Engenharia Ltda. foi representada pelo diretor Marcelo Carvalho. Conforme anunciado, serão cerca de 2,5 km contemplados com a nova iluminação, que se destaca por sua alta eficiência energética, baixo impacto ambiental, além de gerar economia e um novo visual na estética urbana.

“Esta obra de reestruturação da Avenida Manoel Chaves, que ainda não está pronta, era muito desejada por todos os itabunenses, pois vai melhorar consideravelmente a mobilidade de motoristas e pedestres. Fiz questão de cobrar uma modernização diferenciada para que seja criado um novo ambiente de negócios e de mobilidade”, disse Augusto Castro.

Parcerias

O prefeito aproveitou para agradecer a parceria de sempre do governador Rui Costa (PT), do senador Otto Alencar (PSD) e do deputado federal Paulo Magalhães (PSD) para a implementação de uma série de intervenções na Avenida Manoel Chaves por meio de parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado (Conder). Na oportunidade, também foi assinada a ordem de serviço para construção de 200 metros de piso intertravado da referida avenida.

“Antecedendo a pavimentação da segunda etapa desta obra, a Prefeitura e a Emasa estão implantando uma rede do sistema de esgotamento sanitário. A ideia da nossa gestão é fazer o esgotamento sanitário onde se for executar qualquer obra de pavimentação. Infelizmente, Itabuna conta hoje com apenas 18% de esgotamento sanitário”, informou o prefeito Augusto Castro.

Investimento

O secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, ressaltou a qualidade da nova tecnologia que vai melhorar a iluminação da via pública e garantir mais segurança ao cidadão. “Este novo sistema representa uma evolução para Itabuna.

Serão 60 postes com iluminação em LED em um investimento de cerca de R$ 808 mil da Administração municipal”. Segundo ele, a reestruturação do meio-fio e dos passeios e calçadas públicas será executada pela Prefeitura, o que refletirá num ambiente mais moderno.