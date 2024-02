Nova interrupção no fornecimento de energia nas estações da EMASA paralisa a produção de água aos itabunenses

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) foi obrigada a paralisar a produção de água, por volta das 4 horas de hoje, dia 10, devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica na Estação de Captação de Água, em Rio do Braço, distrito de Ilhéus, e na Estação Elevatória de Água Bruta, na vila de Mutuns, em Itabuna.

De acordo com o gerente técnico da EMASA, João Bitencourt, essas interrupções têm prejudicado o sistema de abastecimento de água da cidade, que é feito pelo sistema de manobras, espécie de rodízio entre os bairros da cidade.

“Até agora são 15 horas sem energia elétrica nas duas estações de captação. Quando ocorrem essas paralisações toda a cadeia de produção de água tratada e distribuição é afetada. Consequentemente os usuários são prejudicados, uma vez que o cronograma de fornecimento de água, preestabelecido é alterado”, afirmou Bitencourt.

No mês de janeiro e também agora em fevereiro, a EMASA vem enfrentado uma séria de problemas em suas estações pelas constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que termina prejudicando os itabunenses. “Acredito que as chuvas e os ventos que atingiram a região de Ilhéus e Itabuna, podem ter gerado essa interrupção. Por isso, a recomendação é que a população faça uso racional da água nos domicílios”, recomendou João Bitencourt.