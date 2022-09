Nova Lei de Licitações: Ilhéus dá continuidade ao ciclo de capacitações para servidores

A Prefeitura de Ilhéus segue trabalhando para implementar as determinações da Lei Federal nº 14.133/21, que busca capacitar equipes dos órgãos de controle interno, secretários e demais gestores para a aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos. A capacitação é promovida pela Procuradoria e Controladoria-Geral do Município.

A reunião aconteceu no Centro Administrativo e contou com a presença dos servidores da Controladoria, da Procuradoria, da Maramata e das Secretarias de Gestão, Educação, Saúde, Promoção Social e Serviços Urbanos.

Sob o tema “Apresentação dos Instrumentos de Planejamento no Município de Ilhéus”, a capacitação foi ministrada pelo auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), Alessandro Prazeres Macedo.

O processo de capacitação consiste na aplicação de questionários, treinamentos e disponibilização de minutas de contratos e termos de referência para que a Prefeitura atenda ao novo padrão.

O prazo para implantação absoluta do novo regime licitatório encerra-se em abril de 2023. Segundo o Controlador-geral do Município, Roberval Alves, a capacitação trouxe entendimento sobre as principais novidades da Lei que vão se reverter em benefícios à cidade.

“Esta capacitação é um compromisso do prefeito Mário Alexandre com a gestão pública eficiente. O objetivo é preparar os servidores para um planejamento eficaz de contratação anual dos produtos e serviços, visando uma melhor aplicação dos recursos e atendimento das demandas da nossa população”, explicou.