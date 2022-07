Nova parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o SEBRAE firmam nova parceria 

A Prefeitura de Itabuna atua estreitar ainda mais os laços com empreendimentos de micro e pequeno porte por meio do SEBRAE, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento social e econômico, além de fortalecer os segmentos do comércio, da indústria e da prestação de serviços que permitam melhor o ambiente dos negócios. A parceria também pretende promover a abertura de novas empresas e o fortalecimento das já existentes.

Na manhã da última sexta-feira, dia 22, no Restaurante Codornas, o assunto foi tema de diálogo entre o secretário municipal da Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), José Raimundo Araújo, e representantes do SEBRAE , Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista (SINDICOM), Associação do Shopping dos Camelôs e das prefeituras de Ilhéus e de Coaraci. O encontro resultou na assinatura de uma Carta de Intenções voltada para o desenvolvimento do empreendedorismo.

Titular da SICER, José Raimundo Araújo, destacou a importância do evento, ao afirmar que o SEBRAE já é grande parceiro do município pelo suporte dado aos microempreendedores responsáveis pelo dinamismo na economia local, com a geração de emprego e renda. “Essa parceria entre a SICER e o SEBRAE com a participação de outras entidades de representação, pretende desenvolver, dentre outros temas, a capacitação financeira e de atendimento, projetos de vitrines, consultorias e aquisição de equipamentos”, frisou.

Com essa ação, ele acredita na melhoria e no aquecimento socioeconômico do município. “ Isso será possível com a participação da união, do estado e da gestão municipal e ações como esta que a partir de agora estamos firmando.” pontuou.

O diretor administrativo e financeiro do SEBRAE, José Cabral Ferreira, reforçou o papel da instituição que trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte em todo o país. Para ele, em Itabuna não seria diferente.

Segundo el, a Bahia tem mais de 1.100 mil microempresas e microempreendedores individuais que precisam dessa parceria, principalmente depois da pandemia do Covid 19. “O SEBRAE pode dar o suporte necessário para o sucesso de cada um deles e de todos”, expressou. Já o presidente do Conselho Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Ercílio Santinoni, disse que é mais do que necessário repensar o fortalecimento do microempreendedor e por extensão, da economia do país.

Já o presidente do Shopping Popular de Itabuna, Gleiton Pontes, elogiou a iniciativa da Prefeitura que acredita “trará benefícios para a categoria dos empreendedores e dos microempreendedores individuais”. Ele contou que esta é a primeira vez que um um representante dos ambulantes (camelôs) participa de um evento dessa magnitude, onde são tomadas decisões que afetam positivamente o setor.

Também participaram do encontro, os presidentes do SINDICOM, José Adauto Vieira, e da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, Mauro Ribeiro, o prefeito de Coaraci, Jadson Albano, e a primeira-dama de Ilhéus, Soane Galvão, representando o prefeito Mário Alexandre, além de líderes empresariais e representantes de outros segmentos do comércio local.