Nova policlínica regional em llhéus vai ampliar serviços na rede pública de saúde

Com 65% das obras físicas concluídas, a Policlínica Regional vai ampliar os serviços de saúde na rede pública implantados pelo Governo da Bahia na rede pública em Ilhéus, que já conta com o Hospital Regional Costa do Cacau, o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio e a UPA 24horas.

A policlínica em Ilhéus, que tem investimentos de R$ 24 milhões entre obras físicas e equipamentos, deve atender uma população estimada em 400 mil habitantes de 12 cidades da região. Além de implantar o equipamento, o Governo do Estado contribui com 40% com o custeio e a manutenção das unidades.

Para a população, a nova policlínica vai melhor o atendimento na área de saúde no Sul da Bahia. De acordo com Jaziel Souza, “os planos de saúde são muito caros e as pessoas de baixa renda vão ter acesso a esse serviço”.

Maria Cristiane Almeida Santos afirma que “essa policlínica vai ser muito boa, para Ilhéus e municípios vizinhos, para ajudar a população a melhorar mais ainda a nossa saúde. Temos uma policlínica em Itabuna e com mais uma policlínica em Ilhéus, vai melhorar ainda mais”.

MELHORIA NO ATENDIMENTO

Para Priscilla da Hora, “a chegada da policlínica vai trazer benefícios para nossa cidade, nossa região. A gente tem uma região que atende outras pessoas e de outras cidades. Além disso, vai desafogar os pontos de atendimentos da cidade, da zona sul e do Centro, e atender as necessidades que o morador precise”.

“Minha expectativa é que tenha os procedimentos adequados que nós precisamos. No município a necessidade é muito grande para a gente ser atendido num só hospital e esse apoio do Governo do Estado na saúde pública é muito importante pra nós”, ressalta Madalena Santos de Andrade.

Nas Policlínicas Regionais de Saúde é prestada assistência nas seguintes especialidades: anestesiologia, angiologia, cardiologia Clínica, cirurgia geral, coloproctologia, dermatologia, gastroenterologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, neuropediatra, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, radiologia, reumatologia e urologista.

Além das consultas nestas especialidades, são ofertados os seguintes exames: biópsias, colonoscopia, colposcopia, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroneuromiograma, eletroencefalograma, endoscopia digestiva alta, ergometria, espirometria, histeroscopia, Holter, mamografia, mapa, pequenos procedimentos, procedimentos oftalmológicos, punção de mama, Raio-X, ressonância magnética, tomografia, tonometria, tratamento do pé diabético, videolaringoscopia, videonasofibroscopia, ultrassonografia.