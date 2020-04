Nova ponte altera trânsito em pontos estratégicos de Ilhéus 

A nova ponte de Ilhéus trará benefícios econômico-sociais, ordenamento de tráfego e mais conforto para os diferentes públicos que trafegam diariamente na cidade. Com a chegada, fez a Prefeitura colocar em execução o projeto de mobilidade urbana para a área atendida e do entorno.

Em razão do novo empreendimento, a Prefeitura vai alterar o fluxo de algumas vias do Centro da cidade. O motorista, por exemplo, que trafega pela Avenida Princesa Isabel e que deseja ir para o Pontal, tem a opção de subir a ladeira da ponte, ou, seguir o fluxo por baixo da ponte Lomanto Junior, na Rua Ramiro Castro. Poderá também seguir pela Avenida Almirante Linhares, que vai passar a ter o fluxo somente de ida, no sentido 2 de Julho com acesso à nova ponte.

Agora, para o motorista que sai da Avenida 2 de Julho, que antes seguia na Avenida Almirante Linhares, poderá percorrer a rotatória principal e seguir na Rua Eustáquio Bastos, que passará a ter sentido contrário, no fluxo para a Cairu. Continua como antes para o motorista que vem da Avenida Princesa Isabel e quer acessar a Cairu, através da Rua José Cândido, via que passa em frente ao Mercado de Artesanato e Justiça Federal.

De acordo com Gilson Nascimento, diretor da Sutram, as alterações se devem em razão do fluxo viário da nova ponte e destaca que a Avenida Almirante Linhares, será a via principal de ligação entre a ponte antiga e a nova, formando com a Rua Eustáquio Bastos, o chamado binário de trânsito.

O diretor informou que a Rua Barão do Rio Branco, no Pontal, se tornou uma via local de entrada e saída de moradores, sendo seccionada com o novo eixo sul da nova ponte.