Nova rodovia Itabuna/Ilhéus deve ser entregue em abril

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacou neste sábado (04), em entrevista ao programa Frequência Política, da rádio Interativa FM, o avanço das obras da BA-649, rodovia que vai ampliar a ligação entre os municípios de Ilhéus e Itabuna. A construção da estrada foi iniciada na gestão do ex-governador Rui Costa e, segundo Jerônimo, a expectativa é que a pista seja entregue em abril de 2026.

De acordo com o governador, a nova rodovia será um eixo estratégico de mobilidade para a região, servindo de alternativa à BR-415. Ele ressaltou ainda o potencial de valorização do entorno, que contará com a travessia pelo rio Cachoeira: “Depois, quem sabe, nós teremos a BR-415 de um lado e a BA-649 do outro, com esse rio maravilhoso no meio”, afirmou.

Jerônimo reforçou que a obra representa não apenas uma melhoria no tráfego, mas também um vetor de desenvolvimento para o sul da Bahia, impactando positivamente o escoamento da produção agrícola, a atração de investimentos e o turismo regional.

A importância da BA-649 foi reiterada também pelo deputado estadual Rosemberg Pinto, que participou do encerramento da entrevista. Segundo ele, a estrada é uma demanda histórica da região e deve impulsionar a integração entre os dois maiores municípios do sul do estado.

O governador aproveitou para reafirmar o compromisso de sua gestão com a infraestrutura viária da Bahia e disse que outras obras estão em andamento, a exemplo das intervenções em Una e da estrada que vai ligar Serra Grande a Uruçuca.