Nova sede da Deam de Itabuna é entregue pelo Governo do estado

As mulheres de Itabuna passaram a contar com um espaço mais acolhedor para denunciar violência doméstica. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) recebeu sede nova, entregue no início da tarde de segunda-feira (24), pelo Governo do Estrado.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, participaram da inauguração da unidade, que fica situada no Complexo Policial da cidade.

A entrega faz parte dos investimentos promovidos pelo Programa de Modernização das Estruturas Físicas da Segurança Pública, que prevê intervenções em quase 700 unidades em todo o estado, com a aplicação de mais de R$ 600 milhões.

Só na Deam de Itabuna foram investidos mais de R$ 2 milhões entre a construção e a aquisição de mobiliário e tecnologia.

Além de mais amplo e confortável, a unidade oferece espaços de escuta individualizada, permitindo mais discrição no atendimento das vítimas. Também possui espaço para atendimento psicológico especializado e área reservada para atendimento ao público infantil.

“Sem dúvidas a entrega das Deams está entre nossas prioridades. Este tipo de investimento oferece mais acolhimento às vitimas e melhores condições de trabalho aos servidores. A rede de proteção tão necessária para as mulheres que já chegam fragilizadas precisa funcionar por completo e ter uma Polícia Judiciária estruturada e capacitada colabora para isso”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Já a delegada-geral lembrou outras obras que são realizadas nas unidades da Polícia Civil no município. As sedes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes passam por intervenções na estrutura física e devem ser inauguradas em breve.

Esta é a 4ª nova sede de unidade policial entregue pelo Governo do Estado em 2023. Entre os municípios beneficiados com o programa de modernização estão Salvador, com a entrega da sede da 12ª CIPM, Irecê e Serrolândia com a entrega de novas Delegacias Territoriais e de Coorpin.

Desde o início do projeto, mais de 30 novas sedes de unidades já foram entregues e há dezenas em construção em todas as regiões do estado.

IMAGENS: KELLY HOSANA