Nova unidade começa a reduzir fluxo na UPA 24 Horas em Itabuna

Com menos de 15 dias de funcionamento, a Unidade Extra de Pronto-Atendimento (UEPA), instalada pela Prefeitura de Itabuna na Avenida Inácio Tosta Filho, no centro da cidade, já mostra redução no grande fluxo de pacientes que estavam se deslocando para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA – 24 horas), no Monte Cristo.

A Unidade Extra foi montada para atender pessoas com sintomas gripais na cidade. De segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, acontece o atendimento clínico para crianças e adultos, bastando a apresentação de documento de identidade (RG) e cartão SUS.

A coordenadora da Urgência e Emergência e do SAMU-192, enfermeira Rafaela Caldas, informou que a UPA 24 horas vinha registrando cerca de 400 atendimentos diários. “Em exatos oito dias de atendimento, já começamos a registrar uma redução nos atendimentos na UPA e um leve aumento na UEPA, o que demonstra que estamos encontramos um ponto de equilíbrio”, relatou.

De triagem a exames

Ainda de acordo com Rafaela, na UEPA o paciente passa por triagem da enfermagem, atendimento médico clínico, prescrição de medicação e exames laboratoriais. Caso seja necessário, exames de raios-x são realizados na UPA – 24 horas, no Monte Cristo, e também internamentos.

Em 26 de março, no primeiro dia de funcionamento da UEPA foram registrados 31 atendimentos. Já no dia 1º de abril, 50, enquanto na sexta-feira passada, dia 5, 76 atendimentos de pacientes.