Nova USF Jorge Amado assegura dignidade para moradores do bairro Maria Matos

Usuários da USF Jorge Amado e moradores do Bairro Maria Matos (Rua de Palha) receberam com alegria na manhã de terça-feira, dia 9, a entrega da unidade, que foi totalmente requalificada pela Prefeitura de Itabuna em parceria com as Faculdades Santo Agostinho (FASA) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

O novo equipamento de saúde foi entregue oficialmente pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), acompanhado da reitora da UFSB, Joana Angélica Guimarães da Luz, da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e demais secretários municipais e diretores de órgãos da Administração Municipal.

O prefeito Augusto Castro ressaltou a importância da obra e da continuidade das ações essenciais para a manutenção dos serviços de saúde oferecidos na USF. Para sua reabertura, foram necessários investimentos da Prefeitura e instituições de ensino superior parceiras.

“Estamos trabalhando para melhorar a estrutura de todas as unidades de saúde do município. Agradeço o empenho da secretária Lívia Mendes que não tem medido esforços, e aproveito para anunciar que a próxima unidade que será requalificada será a UBS José Edites dos Santos, no Bairro São Caetano”, afirmou.

O prefeito também anunciou a chegada de novos equipamentos enviados pelo Governo da Bahia para atender a Atenção Básica e a Média e Alta Complexidade. “Não poderia deixar de agradecer ao governador Rui Costa por sempre estar presente em todos os momentos que Itabuna necessita”, frisou.

A secretária Lívia Mendes agradeceu a vereadora Wilmaci de Oliveira (PC do B) e a reitora da UFSB, Joana Angélica, pela cooperação para que a USF Jorge Amado fosse requalificada e entregue à população.

“Agradeço a importante contribuição dada por estas duas mulheres, pois a USF Jorge Amado necessitava de requalificação quando foi afetada pelas enchentes de dezembro passado, que destruíram tudo. Wilmaci destinou uma emenda parlamentar para a aquisição do consultório odontológico enquanto a UFSB doou equipamentos para mobiliar a unidade”, reconheceu a secretária de Saúde.

A reitora da UFSB, Joana Angélica da Luz, explicou que as doações foram fruto de uma campanha realizada pela instituição de ensino superior para ajudar as cidades atingidas pelas enchentes. “Disponibilizamos doações para vários municípios atingidos. O que sobrou de recursos investimos em mobiliários para esta unidade de saúde. Isto porque acreditamos que a função da universidade não é só oferecer educação, mas também participar da vida pública da cidade”, explicou a reitora.

Mãe de duas crianças de 4 e 8 anos, a dona de casa Lalesca Matos externou sua alegria em poder contar agora com uma unidade de saúde adequada para cuidar dos filhos. “Estou muito feliz porque agora temos um local digno para que nossos filhos sejam atendidos. Agradeço ao prefeito Augusto Castro e aproveito para dizer que ele tomou uma decisão acertada em colocar o Pastor Danilo como gerente da unidade. Ele está fazendo a diferença”, opinou.