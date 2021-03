Nova vítima devolve espancador de mulher à cadeia em Ilhéus

Mais uma vez, está preso em Ilhéus o homem mostrado no ano passado em rede nacional enchendo a então namorada de socos. Agora, Carlos Samuel Freitas Costa Filho é acusado de ter ameaçado de morte a ex-mulher, com quem tem uma filha e de quem estava separado desde 2018.

A vítima prestou queixa e ele foi detido hoje pela manhã. Após exame de corpo e delito, encaminhado para o presídio Ariston Cardozo, onde tinha ficado um período preso. Naquele episódio em que aparece espancando a namorada, foi denunciado por terceiros. Chegou a ser preso, mas a defesa conseguiu que fosse posto em liberdade até o caso ser julgado.

Segundo a delegada da mulher, Márcia Rezende, medidas foram tomadas logo que chegou a queixa contra o agressor. “Logo que tomamos conhecimento que a vítima registrou um BO [Boletim de Ocorrência], tomamos a providência de reunir as provas cabíveis para pedir a prisão preventiva, que foi decretada pela juíza”, informou a policial, após pedir também medida protetiva em favor da vítima.

“Quebrar no pau”

Carlos tem nada menos do que 12 boletins de ocorrência por agressão e por manter vítimas em cárcere privado. De acordo com a delegada, a vítima atual disse que aquele homem saiu do presídio no dia 24 de fevereiro.

Em seguida, a procurou para ver a filha deles e para retomar o relacionamento que haviam terminado em 2018. “Diante da negativa dela, ele já começou a ameaçá-la de morte, de tiro. Em depoimento, ele negou; só admitiu ter dito que ia quebrar o namorado atual dela no pau”, relatou a delegada. (Relembre o assunto clicando aqui, aqui e aqui)