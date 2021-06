Novas leis atendem à juventude de Itabuna; 30% da população

Conselho devidamente reativado e programa Banco de Empregos para a Juventude a ser aprovado em definitivo nesta terça-feira (22). Com estas medidas concretas, a Câmara de Itabuna reuniu representantes dos jovens em sessão especial, a fim de um balanço dos anseios por políticas públicas em benefício deste público – correspondente a cerca de 30% da população do município.

O vereador Solon Pinheiro (Solidariedade) mediou a reunião em 17 de junho, quando foram ouvidos o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier; o gerente da Divisão da Juventude, Joabe Paiva; e o diretor da Proteção Básica, Robson Souza, ambos da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza.

Diante de vereadores e representantes da juventude local, eles informaram sobre projetos em andamento e/ou realizados para tal segmento. Xavier, por exemplo, citou o empenho pela volta de uma unidade do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); as parcerias com o Sebrae, para legitimar Itabuna como “Cidade Empreendedora”, e com as universidades, na busca do conhecimento científico como respaldo às ações do poder público.

Já Joabe listou instrumentos como o ID Jovem, programa federal ao qual Itabuna aderiu e pode orientar a população sobre o acesso. Entre as janelas abertas, a concessão de passagens interestaduais para o público jovem de baixa renda, mediante agendamento prévio. “É preciso fazer com que as políticas públicas cheguem de fato”, constatou.

Cidadãos como prioridade

Autor da propositura para o Banco de Empregos, Solon alertou para a relevância de os agentes com mandato intervirem por alternativas reais para as novas gerações – inclusive como uma forma de evitar que descambem até caminhos negativos. “O que o poder público pode fazer para reduzir a marginalidade? Proporcionar oportunidades de trabalho é uma forma de fazer nossa parte”, observou.

Israel Cardoso (PTC), responsável pelo projeto que resulta na aprovação do Conselho da Juventude, mencionou “a alegria de ver os jovens como prioridades nesta Casa” e a chegada de leis “para que eles venham a ter o seu protagonismo”.

Marcelo Souza (Cidadania) destacou a importância desse grupo estar envolvido nas políticas públicas. Afinal, irão colher os frutos do que for aprovado agora. “O jovem não é o futuro; ele é o presente”, justificou.

Os números das leis referentes aos projetos aqui citados são definidos após a sanção do Executivo.