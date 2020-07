Novas profissões conquistam o mercado e proporcionam ótimas oportunidades de carreira

O mercado de trabalho está em constante evolução. Cada vez mais, novas profissões surgem e conquistam o mercado, proporcionando ótimas oportunidades de carreira para os futuros profissionais ou até mesmo pessoas interessadas em mudar de área.

Profissões na área de tecnologia contam com diversos campos promissores

Segundo informações do conceituado Guia da Carreira, a profissão de Chief Technical Officer (CTO) é uma das mais promissoras para qualquer profissional ligado a tecnologia nos dias atuais.

Esse profissional é o principal responsável pelas decisões e desenvolvimento dos setores tecnológicos de uma empresa e precisa estar sempre antenado com novas tecnologias para ter um bom desempenho. Além disso, ter fluência em inglês é essencial para ser capaz de acompanhar os novos lançamentos à medida que eles ocorrem.

Para completar, o CTO precisa contar com uma alta capacidade de análise de situações e visão estratégica para saber quais das inúmeras tecnologias com as quais entrará em contato realmente serão integrais para o desenvolvimento da sua companhia.

Outra profissão que está em franca ascensão é a de desenvolvedor, com destaque especial para o desenvolvedor dos já famosos aplicativos mobile, onipresentes em celulares e smartphones.

Nos últimos anos o número de celulares em circulação explodiu e a procura por jogos como “Fortnite”, “Hearthstone” e os tradicionais jogos de cassino online têm feito com que esse seja um dos campos mais promissores para novos profissionais.

Para se ter uma ideia do crescimento da área, basta mencionar que ao longo dos últimos anos o número de jogadores de jogos mobile tem crescido a uma taxa incomparável de mais de 100 milhões de usuários por ano. Já são mais de 1,3 bilhões de usuários e o número não para de aumentar.

Esse crescimento pela demanda tem feito com que a indústria corra para suprir os anseios dos consumidores e a procura de grandes empresas por profissionais qualificados capazes de desenvolver aplicativos mobile de alto nível ou aprimorar os já existentes indica que essa é uma das carreiras mais promissoras possíveis.

Futuro promete diversas novas carreiras interessantes para profissionais dedicados

E-commerce e negócios de maneira geral também contam com ótimas oportunidades

Além das carreiras diretamente relacionadas aos campos tecnológicos, outro setor que deve contar com um crescimento cada vez maior nos próximos anos é o do profissional de e-commerce.

O setor de e-commerce é um dos que mais tem crescido e ganhado relevância – especialmente nos últimos anos em que esse mercado tem trazido diversas inovações que trazem cada vez mais confiabilidade e segurança.

Em relação ao crescimento do e-commerce existem dois grandes profissionais de carreiras recentes que tem conquistado posições de destaque e extrema relevância no novo ecossistema.

A primeira é o analista de big data e business intelligence (BI). A nova era de revoluções tecnológicas em que vivemos é conhecida como “era da informação” e esse profissional é o principal responsável por analisar a enorme quantidade de dados recolhidos e levar em conta as inúmeras variáveis relevantes para o desenvolvimento de um negócio para tomar as decisões corretas sobre o seu futuro.

É sobre os ombros do profissional de big data e BI que reside a responsabilidade de determinar os rumos que uma empresa tomará e os melhores caminhos para alcançar os objetivos dos empreendedores. É por esse motivo que essa profissão tem conquistado cada vez mais relevância.

A segunda profissão de alta importância para o e-commerce e qualquer negócio de maneira geral é o gestor ou coordenador de marketing.

Apesar de não ser necessariamente nova, essa profissão tem sofrido enormes mudanças com o advento de novas tecnologias, com destaque para as diversas inovações do marketing digital, que vão de técnicas aprimoradas de SEO até o uso de inteligência artificial para determinar novas leads e a melhor forma de utilizar recursos.

A posição de gestor de marketing é integral para o sucesso de qualquer empreendimento, já que a atuação desse profissional permitirá que a empresa ou companhia apresente seus principais diferenciais em relação aos concorrentes e conquiste uma porcentagem maior do mercado.

Muitas outras novas profissões também estão em alta

Além das profissões mencionadas acima, muitas outras também tem experimentado altos índices de crescimento e sido procuradas por recrutadores.

De acordo com dados da Revelo, uma das principais companhias de recrutamento, outras profissões que devem crescer cada vez mais em relevância nos próximos anos são os analistas de performance, engenheiros de dados e administrador de base de dados.Outras empresas e especialistas em recrutamento avaliam que alguns dos profissionais que mais devem ser procurados nos próximos anos são os web developers, profissionais de cibersegurança e especialistas em proteção de dados.