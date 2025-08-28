Novas viaturas para a Polícia Militar

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), prestigiou na manhã de quinta-feira, 28, em Ilhéus, a entrega de 24 viaturas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) pelo secretário Marcelo Werner e pelo comandante da Polícia Militar da Bahia, coronel Magalhães. A nova frota vai reforçar o trabalho executado pelas unidades da PM em 12 cidades da região sul da Bahia.

O chefe do Executivo itabunense estava acompanhado da primeira-dama Andrea Castro, tendo realçado a importância de ampliação da frota de serviço do 15º Batalhão da Polícia Militar, cujo trabalho eficaz é responsável pela acentuada queda da violência no município, incluindo crimes violentos intencionais (homicídios) como comprovados pela última edição do Atlas da Violência do Fórum Brasileiro da Segurança Pública.

Augusto agradeceu ao governador Jerônimo Rodrigues pela parceria constante com sua gestão, cujos resultados têm avanços importantes para o bem-estar da população. Além disso realçou a parceria do 15º Batalhão da Polícia Militar com o município, por meio da Guarda Civil Municipal.

As novas viaturas foram entregues para as cidades de Itabuna, Buerarema, Canavieiras, Itacaré e Uruçuca, dentre outras, que serão beneficiadas na estratégia do Governo da Bahia de garantir a paz e a tranquilidade social.