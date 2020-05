Nove pessoas com covid-19 já morreram até agora em Uruçuca

As consequências do Coronavirus em Uruçuca se agravam a cada dia. Assim mostram os boletins diários divulgados pela secretaria municipal de Saúde. Por causa disso, o clima é tenso na cidade, e as medidas protetivas são inevitáveis.

De acordo com o boletim desta terça-feira, 26, são nove óbitos até agora em Uruçuca. Em função disso, a cidade aparece como detentora da maior taxa de mortalidade pela doença em toda a Bahia.

Lá, desde o início da pandemia, o número de contaminados pelo Coronavírus se aproxima de 100. Para conter a transmissão da doenças, a Prefeitura tenta fazer o possível para que as medidas protetivas sejam cumpridas.

Entre as principais medidas estão: barreiras sanitárias, toque de recolher e isolamento social. Hoje, na TV Santa Cruz, a secretaria municipal de Saúde, Patrícia Argolo, implorou: “Fiquem em casa”. Mas não é isso o que está se vendo em Uruçuca.

Na mês reportagem, a TV mostrou muita gente circulando na cidade, principalmente nas áreas comerciais. E o pior: a maioria sem máscara. Ou seja, sem dar a devida atenção ao problema, motivo pelo qual Uruçuca está nesta posição negativa em nível estadual.