Novembro Azul: CVR Costa do Cacau promove ação de prevenção do câncer de próstata

A CVR Costa do Cacau, responsável pelo armazenamento correto de resíduos sólidos no Sul da Bahia, promoveu uma ação do Novembro Azul com foco na prevenção ao câncer de próstata, reforçando seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos colaboradores.

A atividade contou com uma palestra proferida pela enfermeira Lilian Marques, que destacou a importância da conscientização e dos cuidados preventivos, para um tipo de câncer que pode ser tratado se detectado a tempo.

“A CVR tem a saúde dos colaboradores como prioridade, e ações como esta são essenciais para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce”, afirmou Angelica Tomassini, responsável do setor socioambiental da empresa.

Além de orientações sobre exames regulares, foram distribuídos materiais informativos, reforçando a importância do autocuidado e do acompanhamento médico.