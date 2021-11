“Novembro Roxo” alerta sobre morte de crianças até 5 anos

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a prematuridade é a primeira causa de mortes de crianças menores de cinco anos. E o Brasil é o 10º colocado na lista de países com mais partos de bebês nascidos antes da hora. Com objetivo de mudar essa realidade, organizações, entidades, governos e hospitais promovem, neste mês, ações sobre as implicações na citada prematuridade.

No sul da Bahia, o Hospital Manoel Novaes (HMN) está promovendo, em parceria com as secretarias municipal e estadual de Saúde, com apoio da Faculdade Santo Agostinho, uma campanha regional para sensibilizar e orientar a população sobre as consequências do nascimento antecipado para bebês, famílias e sociedade. O HMN é referência em ginecologia e obstetrícia, neonatologia de alto risco e pediatria cirúrgica.

Programação

Desenvolvidas desde o início do mês, as ações do Novembro Roxo no HMN incluem publicação de depoimentos (com desfechos diferentes) de mães de prematuros, live com profissional pediatra, fórum, carreata e divulgação de vídeos e cards nas redes sociais. Um dos principais eventos da campanha será o “Fórum Prematuridade e suas Implicações”, que acontecerá no Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro.

O fórum será no auditório da Faculdade Santo Agostinho, na Avenida Ibicaraí, no bairro Nova Itabuna, e terá como palestrantes a médica pediatra Fabiane Chávez, diretora técnica do HMN, a também médica Lilia Embiruçu, da Coordenação QualiNeo na Bahia, a enfermeira Neila Pierote, a psicóloga clínica Thatyanna Rodrigues, da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, e a nutricionista Lucrécia Ribeiro. O evento está previsto começar às 14 horas.

Temas debatidos

Os temas debatidos pelos profissionais serão Cuidado Paliativo Neonatal, Atenção às Crianças Prematuras nas Unidades Básicas em Itabuna, Contribuições Nutricionais para Prematuros em UTI-Introdução e Manutenção à Vida e Suporte Psicológico para as famílias de prematuros em UTI Neonatal e Luto. “A prematuridade é uma condição de nascimento que abala a estrutura dos familiares, pois derruba a expectativa gerada diante da chegada de uma nova vida”, explica a médica Fabiane Chávez.

A campanha da prematuridade do Manoel Novaes será encerrada no dia 20, com uma carreata. A concentração para o evento ocorrerá na Avenida do Cinquentenário, em frente ao Boteco Gaúcho e fundo do Centro de Cultura Adonias Filho, a partir das 8 horas. Os pais de crianças prematuras, profissionais da área de saúde e estudantes estão entre convocados e convidados.

De acordo com especialistas, entre as causas que podem levar à prematuridade estão a gemelaridade, infecções, doenças crônicas como diabetes, hipertensão e influência genética. Quando um bebê nasce antes de 37 semanas de gestação, é considerado prematuro. Se o nascimento ocorre antes das 28 semanas, é um prematuro extremo.