Novena em Itabuna louva Nossa Senhora da Conceição

A Paróquia Nossa Senhora, no bairro da Conceição, em Itabuna, segue com o novenário em louvor à Virgem Maria, Mãe de Jesus, com o tema geral “Com Maria Imaculada, somos todos irmãos”. A abertura foi na noite de segunda-feira (29), na Igreja situada na praça dos Capuchinhos, com o ato da coroação da Imaculada Conceição e, em seguida, celebração de missa.

A primeira noite, dedicada às comunidades, teve como subtema “Deus se faz próximo”. O pregador foi o padre Thiago Teixeira, da Diocese de Jequié. Os grupos responsáveis foram RCC-Renovação Carismática Católica, Grupo de Oração Caminhando com Cristo e Comunidade Crescendo com Cristo. Foram convidadas as paróquias Santa Rita de Cássia e Senhor do Bonfim, e comunidades Senhor do Bomfim, São Pedro e São Judas Tadeu. A oferta foi açúca.

A noite desta terça-feira, dia 30, é dedicada aos comerciantes, sob a responsabilidade das pastorais do Dízimo e do Batismo. Como subtema, “Deus se faz irmão”. Os convidados são os membros da Paróquia São Judas Tadeu, todos os comerciantes do bairro, equipes de Nossa Senhora e devotos de Santo Antônio. A oferta é dinheiro em espécie.

Já a noite de quarta-feira, dia 1º, sob a responsabilidade do Grupo de Catequese e da Equipe do Santo Ofício, será dedicada às crianças. O subtema é “Ser irmão é se fazer próximo” e os convidados são as paróquias Santa Inês e Nossa Senhora Aparecida. A oferta será óleo.

A quarta noite, quinta-feira, dia 02, dedicada aos comunicadores, terá como subtema “Ser irmão é ter coração aberto”. Os responsáveis são a Pascom-Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e Coroinhas. Os convidados, membros da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. A oferta será feijão. Na sexta-feira, dia 03, com o subtema “Deus é rejeitado nos irmãos”, será a quinta noite, dedicada à família. Responsáveis são a Pastoral Familiar e o Apostolado da Oração. Os convidados: paróquias Santa Maria Madalena e Santuário Nossa Senhora da Piedade. A oferta será farinha.

A noite do sábado, dia 04, será dedicada à juventude. “Deus quer ser irmão dos invisíveis” é o subtema e os responsáveis, os grupo Jovens com Maria e Guerreiros da Fé. Convidados: membros da Paróquia Santa Maria Goretti. A oferta será arroz. A sétima noite, no domingo, dia 05, terá como subtema “A fraternidade começa em casa” e será a todas as profissões. Os responsáveis são a Pastoral da Liturgia, a Equipe de Canto e o Grupo Santa Dulce. Convidados: paróquias Nossa Senhora da Conceição, de Ferradas, e Santo Antônio. A oferta será macarrão.

Amor e caridade

A segunda-feira, dia 06, com o subtema “O amor nos integra e reúne”, será a noite das Marias, sob a responsabilidade da Legião de Maria, Congregação Mariana e Mãe Rainha. Os convidados são membros da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e todas as Marias. A oferta será café.

Já a nona noite, terça-feira, dia 07, dedicada à Educação, terá como subtema “A caridade pode construir um mundo novo, a civilização do amor”. Os responsáveis são Terço dos Homens e Mece (Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística). Convidados: Paróquia Catedral São José, Escola Lua Nova, Colégio Pio XII e Colégio General Osório. A oferta será água sanitária e sabão em pó.

No dia 08, quarta-feira, dedicado à Nossa Senhora da Conceição, segundo o calendário católico, está prevista alvorada festiva, às seis horas da manhã, seguida da primeira celebração eucarística dos devotos e do Ofício de Nossa Senhora. Às 12 horas, haverá solene concelebração eucarística. Às 16 horas, outra celebração eucarística, seguida da procissão com a imagem de Nossa Senhora.