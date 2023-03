Novidades movimentam internet e mercado de tecnologia em 2023

As principais novidades e tendências do mercado tecnológico e de internet têm gerado interesse e virado assunto do momento em 2023. Por um lado, a inteligência artificial, aplicada a conteúdos e buscadores de informação, desperta o debate e curiosidade sobre esse tipo de tecnologia. Há ainda as discussões sobre 5G e o futuro 6G. Em outra vertente, as redes sociais entram na corrida para o lançamento de novos recursos aos usuários. E ainda empresas apostam cada vez mais na aproximação com público para construir seus produtos online.

1 – Inteligência artificial

No ano passado, um dos temas mais abordados foi o metaverso. A ampliação desse universo continua em uma crescente. No entanto, a inteligência artificial, especialmente como modelo de linguagem, ganhou a atenção nos primeiros meses deste ano.

O aplicativo ChatGPT, da OpenAI, foi além do conceito de “chatbot”, conversa com um robô virtual de atendimento, ou de assistentes de voz como Alexa e Siri, indo a fundo nos métodos de “machine learning”, ou seja, de aprendizado de máquina, com análise de dados e algoritmos, criando conversas interativas em texto e oferecendo conteúdos construídos.

A nova versão GPT-4 oferece aprimoramentos: melhores interações personalizadas; respostas mais precisas para perguntas complexas; interpretação de imagens em contexto de diálogo; raciocínio e desenvolvimento de conteúdos mais criativos.

Com esse sucesso, outros recursos e ferramentas online começaram a estudar a integração do ChatGPT aos seus serviços. O modelo de inteligência artificial já está sendo aplicado no buscador Bing, da Microsoft. Outras gigantes da tecnologia, Google e Meta, estão lançando suas próprias versões de chatbot para entrar na concorrência. A tendência tem mudado a forma de pesquisas na internet.

2 – Experiência dos usuários

Apesar da máquina e robôs terem virado uma febre na internet nos últimos meses, quem está do outro lado da tela continua tendo papel fundamental no processo de desenvolvimento tecnológico, afinal são humanos que fazem a programação e é o usuário final que determina o sucesso de um produto ou serviço. E nesse outro lado dos aprimoramentos tecnológicos, esse público passa a ser cada vez mais a base de referência para empresas.

A experiência do usuário continua sendo relevante para grandes plataformas e é a tendência do mercado. O PokerStars, de jogos online como o poker, por exemplo, lançou mais uma forma de dar voz e ouvir a comunidade de jogadores. O Team Stars foi criado em parceria com um sistema em que os convidados participam diretamente de projetos de pesquisas.

Assim, clientes da marca poderão se cadastrar para interagir diretamente com a equipe responsável pelos estudos, participando de temas como novos serviços, produtos e vantagens. Esse é um recurso a mais que apenas responder uma pesquisa por e-mail. Como membro, a ideia é que os usuários possam acompanhar as atividades, receber retornos e sentir que influenciam de fato a forma como a companhia toma as decisões.

3 – Redes Sociais

A inteligência artificial, já abordada anteriormente, também promete ser inserida para novos recursos de redes sociais da Meta, como Instagram, Facebook, WhatsApp e até mesmo do LinkedIn, auxiliando na criação de conteúdos e personalização de perfis. Enquanto isso, as redes continuam lançando novidades aos produtores de conteúdo e também aos seguidores.

O WhatsApp testa opções de enquete, funcionalidade de grupos e conteúdo de imagens. O Instagram aprimora canais de transmissão, selo pago de conta verificada, stories com coautoria ou colaboração de publicação, dentre outras novas ferramentas. Já o TikTok anunciou versões de segurança e moderação, além de projetar outras segmentações, como abas exclusivas para ciência e tecnologia. E o Tinder aposta em mais representatividade do usuário e opção de tipo de relacionamento.

4 – Conectividade

A conexão 5G ainda tem um longo caminho a ser implementada e utilizada em algumas regiões, principalmente no Brasil, onde ainda falta cobertura suficiente e acesso a aparelhos atualizados. Apesar do desafio, isso não desanima o público conectado à entrada na era 5G, com redes de transmissão mais eficientes, inclusive com foco bastante voltado para uso de smartphone e consumo online.

Enquanto uma tecnologia vai sendo aplicada na prática do dia a dia mundialmente, outra ponta já dá um passo à frente para o desenvolvimento do 6G, que promete avanços em estímulos sensoriais. A Coréia do Sul, por exemplo, quer continuar na liderança dessa inovação tecnológica e se prepara visando o alcance da rede aprimorada nos próximos anos