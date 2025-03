Novo comandante da Guarda Civil Municipal de Ilhéus é empossado

A Guarda Civil Municipal de Ilhéus (GCMI) está sob novo comando a partir desta terça-feira (11). Em solenidade realizada no Teatro Municipal de Ilhéus, o servidor Victor Oliveira Farias tomou posse como comandante da corporação para um mandato de dois anos.

O evento contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Igor Erdens, que destacou a importância da GCMI e desejou êxito ao novo comando:

“Parabenizo o comandante sucedido, Rosivaldo Oliveira, pelo ótimo trabalho em prol da cidade, e desejo sucesso ao novo comandante Victor Farias, que assume esse desafio de conduzir a polícia do nosso município. A Guarda Municipal é fundamental para a segurança e o bem-estar da nossa população, e conta com total apoio do prefeito Valderico Junior”, afirmou.

Victor Oliveira Farias foi eleito pela corporação em pleito realizado no dia 23 de fevereiro, com 151 votos, 1 voto em branco e 22 ausências. O novo comandante assume com a missão de fortalecer a Guarda Civil Municipal, que desempenha um papel essencial na segurança pública de Ilhéus, atuando na proteção do patrimônio público, no apoio às forças de segurança e no atendimento à população.