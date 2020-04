Novo decreto deixa comércio fechado em Itabuna

Em função do estado de emergência e de calamidade pública imposto pela propagação do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Itabuna mantém a decisão de proibir a abertura de estabelecimentos comerciais não essenciais na cidade. É o que prevê o Decreto nº 13.636, publicado no final da tarde desta sexta-feira (17), no Diário Oficial do Município.

O documento, assinado pelo prefeito Fernando Gomes e pela secretária de Governo Maria Alice Pereira, reitera, também, a proibição de circularem ônibus coletivos na cidade e estabelecer limites para a abertura de agências bancárias.

Até a publicação desta nota, Itabuna tinha 36 casos confirmados de pacientes com Covid-19, 268 notificados/exames coletados; 167 descartados; 65 aguardando resultado; 235 em monitoramento/ isolamento social; 68 aguardando coleta e 5 casos curados