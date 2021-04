Novo decreto em Ilhéus beneficia bares e restaurantes

Um novo decreto que será publicado no Diário Oficial do Município reduz o toque de recolher em Ilhéus. De acordo com o documento, a restrição da circulação noturna passa a vigorar das 22h às 5h, da quinta (22) até a terça-feira (27), em todo território municipal. Os estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo os bares, restaurantes e similares, deverão encerrar as suas atividades com até 30 minutos de antecedência do período estipulado.

Conforme o texto, a comercialização de bebida alcóolica fica permitida em quaisquer estabelecimentos, inclusive por delivery, no final de semana (sábado e domingo), das 5h até as 22h, durante a vigência do decreto.

Seguem proibidos, contudo, até 27 de abril de 2021, a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas e amadoras e eventos, independentemente do número de participantes, tais como: cerimônias de casamento, eventos desportivos, recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, parques, solenidades de formatura, passeatas e afins.

As academias, centros de treinamento, estúdios e similares voltados para a realização de atividades físicas, poderão funcionar, respeitando a restrição de horário, bem como, todos os protocolos sanitários estabelecidos e a capacidade máxima de lotação de 50%. Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscara, com a limitação da ocupação ao máximo de 30% da capacidade do local.