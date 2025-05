Novo Hospital de Base de Itabuna amplia atendimento de qualidade na saúde pública

Inaugurado há dois meses pela Prefeitura de Itabuna, em parceria com o Governo da Bahia, o Novo Hospital de Base representou um salto de qualidade no atendimento à saúde pública no Sul da Bahia, com investimentos da ordem de R$ 75 milhões.

Com modelo de “Portas Abertas” para urgência e emergência e atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade atende 22 municípios pactuados, mas já recebe pacientes de cerca de 120 cidades do Sul, Extremo Sul, Sudoeste e Baixo Sul do Estado.

Nestes dois primeiros meses de funcionamento, já foram realizados 652 procedimentos cirúrgicos, 8.652 atendimentos no Pronto-Socorro, 1.321 internamentos e 9.775 exames de imagem (como raio-x, tomografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia).

O médico e diretor-presidente da FASI, João Omar Galvão, destaca os avanços desde que o prefeito Augusto Castro assumiu a gestão: “O hospital tornou-se uma referência na região, por ser um hospital de grande porte e gestão municipal. Tínhamos apenas nove leitos e, por meio da parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado, ampliamos significativamente a assistência à população atendida pelo SUS”, afirma.

“Também estamos investindo fortemente em capacitação para requalificar as equipes, com foco na melhoria contínua da assistência aos pacientes, tornando o atendimento cada vez mais humanizado”, reforça o Dr. João Omar.

O Novo Hospital de Base conta com seis salas cirúrgicas equipadas com tecnologia de ponta, além de Pronto-Socorro, Setor de Bioimagem e duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A unidade oferece serviços de ortopedia e traumatologia, neurologia, cirurgia vascular, cirurgia bucomaxilofacial e cirurgia geral.

*Atendimento humanizado*

Os pacientes elogiam o atendimento no Novo Hospital de Base. “Fui muito bem tratada pelo médico e pelas enfermeiras, com medicação na hora certa. Depois que fui atendida e medicada, não senti mais dores”, afirma Islândia Brito Lopes. Ela deu entrada no hospital com fratura no tornozelo, passou por cirurgia e já se recupera em casa.

“Quero agradecer o cuidado com Adriano Muhembo Augusto, natural de Angola. O atendimento no hospital foi excelente, da chegada até a alta. Meu reconhecimento a cada profissional de saúde pelo cuidado humanizado com este nosso irmão. Deus abençoe a todos”, declarou o pastor Jonatas Barbosa, da Igreja Assembleia de Deus.

Dona Ivanilda Jesus Santos, mãe do paciente B. S., também se mostrou grata: “Meu filho passou por uma cirurgia e vai passar por outro procedimento. Graças a Deus está sendo bem atendido. Nos trataram super bem. Só tenho a agradecer ao prefeito e a toda a sua equipe de saúde.”

Investir na melhoria do sistema de saúde pública é uma das prioridades do prefeito Augusto Castro neste segundo mandato. Além do Novo Hospital de Base, a administração municipal tem ampliado unidades de saúde e centros de referência, implantou o Centro de Atenção à Mulher, com atendimento especializado, e acaba de desapropriar uma área de 586 metros quadrados no bairro de Fátima para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS).

“O Novo Hospital de Base é um marco na história da saúde pública de Itabuna. Entregamos uma unidade moderna, com equipamentos de última geração, equipes qualificadas e, acima de tudo, com compromisso humano. Seguimos firmes em nossa missão de cuidar das pessoas com dignidade e respeito”, destaca o prefeito Augusto Castro.