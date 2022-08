Novo São Lucas deverá ter 101 leitos; totalmente SUS

Com a presença do governador Rui Costa (PT), do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), outras lideranças políticas estaduais e municipais, representantes da sociedade civil, membros da provedoria e funcionários da Santa Casa de Misericórdia, será assinada nesta quarta-feira (17), a partir das 15h, a ordem de serviço para reforma e ampliação do Hospital São Lucas, no bairro Santo Antônio. As obras devem ser iniciadas na quinta-feira (18).

A reconstrução do novo Hospital São Lucas, que será 100% voltado para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizará 101 leitos para média e alta complexidade, dos quais 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A unidade hospitalar contará com um centro cirúrgico com quatro salas, cinco leitos de recuperação pós-anestésica e centro de imagenologia.

O novo São Lucas também disponibilizará uma Unidade de Hemodiálise, que assegurará atendimento para 50 pacientes simultâneos por turno. O projeto arquitetônico será apresentado aos participantes do evento desta quarta-feira, e contará com designer moderno, bem diferente da atual estrutura, que tem 3.400 metros quadrados de área construída. O novo prédio será muito maior, com 8.400m2 quadrados para mais conforto de usuários, médicos e funcionários da unidade.

Investimentos

O novo Hospital São Lucas será construído por etapas, com recursos de emendas parlamentares. “O início das obras é resultado de um esforço conjunto com os governos municipal e estadual. O prefeito Augusto Castro, mesmo antes da eleição, prometeu trabalhar para a reabertura do hospital. Nesta etapa, recebemos recursos por meio de emendas do deputado federal Paulo Magalhães (PSD)”, afirma o provedor da Santa Casa de Itabuna, Francisco Valdece.

O provedor observa ainda que a expectativa é para inclusão de novas emendas parlamentares para continuidade do projeto do novo São Lucas, que além da reconstrução do prédio, inclui também a aquisição de equipamentos modernos. “É um projeto que demanda alto investimento e necessitamos muito do empenho de todos para que ele se torne realidade”.

Francisco Valdece conclui que, além de novos leitos 100% SUS, o São Lucas também será importante para economia regional, principalmente de Itabuna, com a criação de novos empregos com carteira assinada. “São centenas de pais de famílias que terão renda para a manutenção de seus lares. Essa unidade hospitalar representa uma grande conquista para toda a população”.