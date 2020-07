O governador Rui Costa disse há pouco à TV Santa Cruz que amanhã (3) deverá ser publicado um novo decreto de “Toque de recolher” em Itabuna. Ele disse ter conversado sobre o assunto, por telefone, com o prefeito Fernando Gomes.

A medida vem no momento em que a cidade aparece em nível nacional, após declaração polêmica do prefeito. Junto a isso, os dados da alta ocupação de leitos de UTI com pacientes infectados pelo coronavírus.