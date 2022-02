Novos cirurgiões-dentistas formados pela Faculdade de Ilhéus

A Faculdade de Ilhéus promoveu a solenidade de colação de grau de uma nova turma de cirurgiões-dentistas, denominada “De Excelência Professor Murilo Mattos”. O evento aconteceu na sexta-feira, dia 4, no Teatro Candinha Dória, em Itabuna.

O diretor-geral da Faculdade, professor Almir Milanesi, presidiu a sessão de formatura por meio de vídeo conferência. Ele explicou que desde o início da pandemia, “suspendemos as solenidades de formatura presencial e as colações de grau tiveram que ser de modo on-line, em virtude da necessidade de distanciamento social para a prevenção ao Coronavírus”.

E acrescentou: “nesse período, a humanidade tem enfrentado muitas dificuldades, com perdas humanas lamentáveis. Tivemos que aprender muito, nos adaptar, para sobrevivermos a todos os riscos. E hoje sabemos que é possível acreditar no amanhã.”

A Faculdade de Ilhéus é pioneira na implantação do curso de Odontologia na Região Sul da Bahia. A cerimônia contou com as presenças da atual coordenadora do curso de Odontologia, professora Vanessa Barreiros Gonçalves, do patrono da Turma 2021.2, professor Gabriel Guimarães Severo, e a paraninfa professora Danielle Cardoso Albuquerque Maia Freire.

O professor Lukas Bonfim de Lima representou a Amiga da Turma, professora Christiane Mutsuko Teruya. Compareceram para receber homenagens os professores Murillo Freitas Matos e Antônio Henrique Braitt, e os funcionários Luciana Santos Conceição e Crislaine Barbosa da Silva Santos, que representou Geraldo Santana dos Santos.

A solenidade teve como destaque o entusiasmo e a alegria dos novos bacharéis e bacharelas de Odontologia. A oradora da Turma foi Maressa Santos da Silva. O requerimento de colação de grau foi lido por Victória Silva Souza. E o juramento profissional foi conduzido por Adolfo de Matos de Carvalho.