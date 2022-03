Novos cursos aprovados para a Bahia pela Universidade Aberta do Brasil

Universidade Aberta do Brasil – Bahia (UAB-BA), sistema vinculado à Secretaria da Educação do Estado (SEC), aprovou 402 cursos de especialização e licenciatura, com oferta de 20 mil vagas, conforme resultado preliminar divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A relação das propostas de cursos selecionados para a edição 2022 da UAB foi publicada no Diário Oficial do último dia 24. O Governo da Bahia aplicou um montante da ordem de R$ 1.159.542 milhões em investimentos na modernização e ampliação da infraestrutura tecnológica dos Polos UAB.

O coordenador executivo de Programas e Projetos Estratégicos da Educação da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Marcius Gomes, comentou sobre a oferta das novas vagas. “Por meio das nossas 12 instituições públicas de Ensino Superior, na Bahia, a CAPES acaba de divulgar um expressivo número de vagas de cursos de especialização e de licenciatura, que serão disponibilizadas. Isso faz parte de uma política de fortalecimento da oferta de Ensino Superior e a gente reconhece a importância de nossa rede de IES (Instrução de Ensino Superior) para a consolidação e ampliação da política de formação de professores na Bahia.”

O resultado final com as propostas selecionadas está previsto para ser divulgado pela CAPES no próximo dia 4 de abril e as ofertas terão início a partir de agosto deste ano. Cursos como Ensino de Matemática e Mídias na Educação são disponibilizados pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Já a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) oferece cursos a exemplo de Letras Libras e Letras Inglês. Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Ciência 10 e Educação e Tecnologias Abertas e Digital são algumas opções de cursos. Outra oferta é Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, que pode ser cursado na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), assim como Música e Contemporaneidade, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Sobre a UAB – Atualmente, a Bahia conta com 70 polos de Apoio Presencial da UAB, dos quais 26 são Polos Estaduais e, destes, 22 estão aptos pela CAPES e seguem representados nos 21 Territórios de Identidade do Estado da Bahia, com oferta de 142 cursos e atuação em Alagoinhas, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Ipiaú, Itaberaba, Itapetinga, Pintadas, Salvador, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna, Seabra, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro, Barreiras, Serrinha, Santa Maria da Vitória, Ribeira do Pombal e Macaúbas.

Com uma década de trajetória, a UAB na Bahia tem à frente o Instituto Anísio Teixeira (IAT), com apoio do Fórum Permanente de Formação dos Profissionais de Educação (FORPROF), na tarefa de articular com os municípios, as prefeituras e as universidades a oferta de cursos ligados às realidades de cada localidade. O Sistema UAB, criado em 2006, leva a universidade pública a locais distantes e isolados do país pela modalidade Educação à Distância (EAD), com ofertas de vagas prioritariamente voltadas ao preparo de profissionais para trabalhar com a Educação Básica.