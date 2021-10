Novos diretores no Departamento de Ciências Biológicas da Uesc

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor Dr. Alessandro Fernandes de Santana, empossou, em solenidade remota, aos novos diretores do Departamento de Ciências Biológicas (DCB/Uesc).

O professor/Dr. Carlos Priminho Pirovani e a professora/Dr.ª Helena Costa assumem após a conclusão da gestão, em dois períodos, da professora Dra.ª Fernanda Amato Gaiotto e do prof/Dr Marco Antonio Costa. Os professores Carlos Priminho e Helena Costa foram eleitos para o período 2021-2023.

Para a professora Fernanda, cada dia, dos últimos 24 meses, foi um novo aprendizado. Ela agradeceu aos colegas do Departamento, composto por cerca de 100 professores – dos quais 90% doutores e os demais, mestres- e aos servidores técnicos administrativos. Juntos, conseguiram superar grande parte dos desafios, principalmente neste período pandêmico quando buscaram encontrar alternativas para execução das atividades acadêmicas e administrativas.

O reitor, Alessandro Fernandes ressaltou a importância da solenidade destacando que “os professores Fernanda Gaiotto e Marco Antônio cumpriram um ciclo fechando com êxito absoluto e o professor Carlos Priminho e a professora Helena iniciam outro ciclo que eu tenho certeza, farão, também com êxito absoluto”.

O reitor destacou ainda “a capacidade de trabalho, o nível de comprometimento e o jeito humano de fazer gestão, tão caro a Universidade, essas qualidades se somaram a característica serena e a habilidade para ouvir, mantendo a calma do professor Antônio Marcos”.

Ao se referir aos novos diretores do DCB/Uesc, o reitor ressaltou o nível da qualidade do pesquisador Carlos Priminho. “Tenho certeza que esse nível de qualidade e zelo será implementado na gestão do Departamento de Ciências Biológicas. Desejo ao senhor e a professora Helena Costa, sucesso absoluto enfatizo que essa Reitoria, as Pró-Reitorias e Assessorias da gestão superior da Universidade estão a disposição do DCB/Uesc.”

Por sua vez, o professor Priminho Pirovani agradeceu aos professores Fernanda e Marcos pela competência do trabalho realizado. “Agora chegou o momento de aplicar a lógica do aprender fazendo e fazer para aprender. Isso é feito com muito diálogo e um dos aspectos do diálogo é ouvir,” concluiu.

O DCB vem-se expandindo e contribuindo cada vez mais na formação e especialização de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, realizando ações de extensão e colaborando na Administração da Uesc.

Atualmente, sua principal característica é a consolidação da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu, graças a participação efetiva dos professores em editais de pesquisa, com aprovação de projetos que tem possibilitado equipar os laboratórios para aulas práticas, pesquisas que resultam em dissertações e teses, projetos interinstitucionais.