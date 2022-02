Novos Enfermeiros graduados na Faculdade de Ilhéus

A Faculdade de Ilhéus realizou a solenidade de formatura da turma 2021.2, do curso de bacharelado em Enfermagem, de modo presencial. O evento aconteceu no sábado, dia 19 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Teatro Municipal Candinha Dória, em Itabuna. O diretor-geral da instituição, professor Almir Milanesi, delegou a presidência da sessão de colação de grau ao coordenador do curso de Enfermagem, professor Robson Vidal de Andrade.

Participaram da solenidade, a patronesse da turma, professora Roberta Messias Marques, a paraninfa, professora Luciana Lemos Nobre, e as Amigas da Turma, professora Débora Cláudia de Jesus Sarmento Cardoso e a funcionária da faculdade, Mônica Magalhães.

O formando Igor dos Santos Silva fez o pronunciamento como orador da turma. Jéssica Samara Freitas Neves procedeu ao requerimento para colação de grau e a formanda Jociane Brito Silva conduziu o juramento profissional de Enfermagem.

O orador da turma, Igor dos Santos Silva, afirmou que “a graduação te faz crescer na marra, é um aprendizado diário. Atravessar a cidade da zona oeste para zona sul, ou vir de Una, Canavieiras, Itacaré e até mesmo de Potiraguá, em busca dessa formação, com sede de aprender”.

E acrescentou: “aprendemos tantas coisas que vamos levar para o nosso dia a dia, que a pontualidade e assiduidade são importantes; que o passo a passo de um procedimento precisa ser respeitado; que devemos ser claros em toda informação passada; apoiamos a luta por nossos direitos, pois devemos fazer valer a nossa voz, pois a enfermagem tem sim voz ativa e sempre vai estar presente, pois o que alcançamos hoje é só uma pequena parte do que ainda podemos alcançar.”