Novos horários de funcionamento no shopping de Itabuna

Em função do decreto número 13.819 publicado pela Prefeitura de Itabuna, que flexibiliza os horários da atividade comercial, o Shopping Jequitibá, que está autorizado a abrir das 10 às 22 horas, decidiu alterar gradativamente seu funcionamento, até que o transporte coletivo urbano seja restabelecido no município.

Ficou definido que nos dias 4 e 5 (sexta e sábado) as lojas e a praça de alimentação funcionam das 11 às 20 horas, no dia 6 (domingo) e no dia 7 (segunda, Feriado da Independência), a praça de alimentação das 12 às 20 horas e as lojas das 14 às 20 horas. Já o Big Bompreço retorna a funcionar até 22h em dias normais; já em domingos e feriados, até 20h.

A partir de terça-feira, dia 8, todo o mix de lojas e serviços, além da praça de alimentação, funcionarão das 10 às 21 horas.

Desde que foi reaberto, o Shopping Jequitibá vem adotando todas as medidas de segurança determinadas pela Organização Mundial de Saúde para prevenir a Covid 19, como aferição de temperatura nas duas entradas, sinalização para observar o distanciamento, totens com álcool gel e pias em locais estratégicos, desinfecção de superfícies frequentemente tocadas pelas mãos.

Além de companhas de orientação para clientes, lojistas e colaboradores.