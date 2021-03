Novos horários e rigorosa proteção dão tom no Shopping Jequitibá, em Itabuna

Atendendo às novas determinações do Governo do Estado e do decreto publicado pela Prefeitura de Itabuna para conter o avanço da Covid-19, o Shopping Jequitibá definiu os novos horários de funcionamento. A partir desta quarta-feira (3), até sexta-feira (5), as lojas vão abrir das 9 às 19 horas.

Já a Praça de alimentação, funcionará das 10 às 19 horas. O Big Bompreço, a Drogaria Velanes, Barbearia e a Lotérica das 8 às 19 horas. A Academia abre das 5h30min às 19 horas e o serviço de delivery funciona até as 22 horas. A programação do cinema deve ser consultada no site do Cinemark. Para o funcionamento do final de semana, o estabelecimento aguarda a decisão do poder municipal.

Cuidado para todos

O Shopping Jequitibá vem reforçando todos protocolos de prevenção da Covid 19 determinados pela Organização Mundial de Saúde e referendadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers. São medidas validadas por especialistas do Hospital Sírio Libanês, visando garantir a segurança de lojistas, clientes e colaboradores.

Entre as medidas adotadas estão a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos. Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social, higienização permanente dos espaços, capacitação de colaboradores e orientações sobre prevenção em banners nos corredores, ponto de ônibus em frente ao shopping e mídias sociais.