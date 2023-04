Novos ônibus na frota do Grupo Brasileiro

O Grupo Brasileiro, que atua no setor de transporte rodoviário de passageiros e de encomendas na Bahia e em outros estados, realiza investimentos na renovação de frotas de ônibus das empresas Rota Transportes, Cidade Sol e Brasileiro. Na negociação com a Marcopolo, destaca-se a aquisição de 54 ônibus Paradiso G8, a mais nova geração do segmento e que atende a todas as normas de segurança.

A informação foi confirmada pelo diretor-executivo do Grupo Brasileiro, empresário Paulo Carletto, que esteve na cidade gaúcha de Caxias do Sul, acompanhado pelo diretor Leléu Carletto, em visita de negócios à sede da maior encarroçadora da América Latina.

Paulo Carletto afirma que embora o cenário econômico seja um momento difícil e desfavorável para o setor, com juros altos e carros muito caros, o Grupo Brasileiro faz o investimento de renovação da frota das empresas para surpreender sempre a expectativa dos clientes e garantir o compromisso mantido com as agências reguladoras do setor público.

Os novos ônibus com chassis Mercedes-Benz são na categoria Leito, Semileito e Executivo, todos com tecnologia embarcada e foco na segurança, design, aerodinâmica, proteção e conforto para uma boa viagem. Esta é a maior renovação de frota com carros Paradiso G8 nas regiões Norte e Nordeste.

Recentemente, os coordenadores técnicos do Grupo Brasileiro também estiveram na fábrica da Marcopolo, para vistoria dos primeiros ônibus que chegam à Bahia, onde estão sediadas as empresas Rota Transportes (Itabuna), Cidade Sol (Salvador) e Expresso Brasileiro (Eunápolis). O engenheiro mecânico Carlos Sabino, coordenador de manutenção da Rota, e o coordenador de linhas e logística, Rosalvo Cardoso, elogiaram a tecnologia empreendida pela indústria na fabricação dos novos ônibus.

“A aquisição de novos carros objetiva o conforto e segurança de nossos clientes, e a melhoria contínua faz parte da política da qualidade das nossas empresas”, explica Carlos Sabino. Os ônibus contam com sistema wi-fi, tomadas USB individuais, tomadas de 110 volts, poltronas mais ergonômicas e confortáveis, revestidas em couro sintético, que facilita o serviço de higienização, e elevador com poltrona para acessibilidade. Os carros leito e semileito estão configurados com bebedouro e poltronas que possuem descanso de pernas.

Os Paradiso G8 estão dotados de sistema de telemetria que garante a geolocalização do veículo e o monitoramento de toda a viagem. O assento do motorista foi projetado para maior conforto e boa visibilidade no momento da operação; e as carrocerias com design moderno foram pensadas a fim de favorecer a diminuição do consumo de combustível e, consequentemente, a baixa emissão de poluentes.