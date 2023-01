Novos pró-reitores tomam posse na Uesc

Uma nova equipe de pró-reitores começa a atuar na gestão superior da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) a partir deste mês de janeiro. O reitor Alessandro Fernandes de Santana empossou nesta terça-feira, 17, o professor doutor Cristiano de Sant’Anna Bahia, como pró-reitor de Extensão; e a professora doutora Fernanda Amato Gaiotto, como Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. Na oportunidade, o professor doutor Alexandre Justo de Oliveira Lima também tomou posse como diretor do Departamento de Ciências da Saúde (DCS).

A solenidade aconteceu no Auditório da Torre Administrativa da Uesc, que esteve lotado. Além dos empossados, participaram também da mesa diretora o vice-reitor da instituição, professor doutor Maurício Moreau; o pró-reitor de Graduação aposentado, professor doutor Elias Lins Guimarães; o então pró-reitor de Extensão, professor doutor Neurivaldo Guzzi Filho. Estiveram presentes ainda diretores de departamentos e outros dirigentes.

No último dia 21 de dezembro, o reitor da Uesc deu posse à nova pró-reitora de Graduação, Márcia Morel, que substituiu a professora doutora Rosenaide Ramos. O novo pró-reitor de Extensão, Cristiano Bahia, substitui o professor Neurivaldo Guzzi Filho, e a nova Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Fernanda Gaiotto, assume o cargo antes ocupado pelo professor doutor Alexandre Schiavetti.

Ao se pronunciar, o professor Cristiano Bahia – que ocupava o cargo de diretor do Departamento de Ciências da Saúde – afirmou que procurará “entender a Extensão como um processo formativo interdisciplinar, político, educacional, institucional, socioambiental, cultural, científico e tecnológico capaz de colocar a Uesc como protagonista de ações que elevem qualitativamente o desenvolvimento da região em que a Universidade está inserida”.

Por sua vez, a professora Fernanda Gaiotto fez um retrospecto de sua carreira acadêmica e destacou seu ingresso na Uesc, em 2002. Na Universidade, assumiu diversos cargos, nas áreas de graduação e da pós-graduação. Nessa nova função, como pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, ela prometeu se dedicar ao máximo, ao lado de sua equipe e de toda a comunidade acadêmica, para fazer com que a Uesc ocupe ainda mais lugar de destaque no cenário da pesquisa científica no país e no mundo.

A cerimônia foi encerrada pelo reitor que salientou a relevância dos profissionais que agora tomam posse, tal como dos que encerraram suas atividades nos cargos, dando lugar aos novos colegas.