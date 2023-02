Novos profissionais de Odontologia graduados pela Faculdade de Ilhéus; veja como foi a cerimônia

O diretor-geral da Faculdade de Ilhéus, professor Almir Milanesi, presidiu a solenidade de formatura de novos bacharéis e bacharelas em Odontologia, realizada dia 4 de fevereiro, no espaço Terceira Via Hall, em Itabuna, com grande presença de público. Denominada “Danielle Cardoso Albuquerque Maia Freire”, a turma de novos cirurgiões-dentistas demonstrou entusiasmo com a conclusão do curso e com as perspectivas do mercado de trabalho.

Esta foi a décima primeira turma de formandos e formandas do curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, pioneiro na região Sul da Bahia. Na oportunidade, o diretor Almir Milanesi afirmou que tem satisfação “ao ver o nosso curso de Odontologia como uma referência para o estado da Bahia. Esse trabalho em equipe tem a responsabilidade de inserir no mercado cirurgiões-dentistas de excelência, comprometidos em oferecer uma atenção em saúde bucal de qualidade.”

A Faculdade de Ilhéus completou 20 anos em funcionamento no município e, no ano passado, ampliou a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação ao agregar a gestão dos cursos oferecidos pela Faculdade Madre Thaís. “Ao longo de nossa história, temos demonstrado a seriedade de nosso trabalho, a busca pela qualidade no ensino superior e o compromisso de contribuir com o desenvolvimento regional por meio da formação de profissionais competentes e humanistas e com visão empreendedora”, acrescentou.

A formatura contou com as presenças da coordenadora do curso de Odontologia, professora Vanessa Barreiros Gonçalves, do paraninfo da Turma 2022.2, professor Murilo Freitas Matos, da patronesse que dá nome à turma, professora Danielle Cardoso Albuquerque Maia Freire, e a secretária acadêmica da instituição, Roberta Maria Nascimento. O professor Marcelo Cleber Teixeira Teles foi homenageado como Amigo da Turma.

O orador que representou a turma foi o formando Edeilton Santana de Oliveira Junior e Bezerra, sendo que Joyce da Silva Santos procedeu ao requerimento de colação de grau. A bacharelanda Kaira Lopes Campos conduziu o juramento profissional. As formandas Adrielle Queiroga Santana Martins e Joyce da Silva Santos atuaram como mestres de cerimônia na etapa de atribuição de grau.

Trabalho Social – O diretor da Faculdade, Almir Milanesi, ainda destacou o serviço social prestado à comunidade, de forma gratuita, através da Clínica-Escola de Odontologia. “Realizamos mais de 500 atendimentos gratuitos por semana, em horário integral, colaborando para promover a saúde bucal em cerca de duas mil pessoas por semestre. Os atendimentos abrangem gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos nas mais diferentes especialidades da Odontologia”, enfatizou.