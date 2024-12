Novos vereadores recebem curso na Escola do Legislativo em Itabuna

A Justiça Eleitoral diplomou nesta terça-feira (10) os 21 novos vereadores que exercerão mandatos entre 2025 e 2028. Para garantir além do documento, a Escola do Legislativo oferece, na Câmara de Itabuna, uma capacitação para os edis eleitos e reeleitos, bem como assessores e demais servidores.

Com o lema “Ressignificando os saberes pré-concebidos”, o curso transcorrerá de quarta a sábado, dias 11 a 1. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Israel Cardoso (PMN), destaca a importância desse curso de boas-vindas. “Estamos muito felizes em promover essa iniciativa, contribuindo para uma Legislatura eficaz, em favor do povo e da cidade”, comentou.

Iniciando a jornada de aprendizado na chamada Casa do Povo, ganhará a palavra o advogado Pedro Barroso. Diretor-presidente do Centro de Oratória do Brasil, ele abordará sobre “Comunicação Pública: Desafios e Perspectivas para o cenário legislativo”.

Já o também advogado Jairo Teixeira, especialista em Direito Público e ex-procurador de São Francisco do Conde, trará o “Organograma do Legislativo Municipal, sua história”, assim como discutirá sobre o processo legislativo propriamente dito.

Ética e regimento

A capacitação segue na tarde de quarta, entre 13h30min e 18h30min. Num dos momentos mais cruciais, será feita uma “Introdução ao Código de Ética e Decoro Parlamentar Municipal”. O tema será explanado pelo advogado Bruno Torres, especialista em Direito Público, Direito Municipal, Direito Administrativo , ele é procurador geral da Câmara de São Francisco do Conde.

Em seguida, o advogado e jornalista José Raimundo Fonseca, especialista em Direito Público, trará “atribuições, deveres, direitos e responsabilidades do vereador”. Além disso, trata sobre “atribuições, competências e obrigações do servidor público, com ênfase na Câmara Municipal, segundo o Regimento Interno”.

No sábado (14), o pedagogo José Nelson Santos, especialista em Direitos Humanos, discutirá sobre “O papel da formação continuada na prática profissional do servidor público”.