Novos voos reforçam o turismo e outras atividades econômicas na Bahia

As rotas entre a capital baiana e as cidades de Lençóis, na Chapada Diamantina, Paulo Afonso, no norte do estado, e Teixeira de Freitas, no extremo sul, foram anunciadas nesta quarta-feira (24) pela Gol Linhas Aéreas, o que reforça a importância do Estado da Bahia para as operações da empresa. As novas opções chegam para fortalecer o turismo, mostrando as belezas naturais da Bahia para o Brasil e o mundo.

A cidade de Lençóis é o portão de entrada para a Chapada Diamantina, que reúne um conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a natureza extraordinária do Parque Nacional da Chapada Diamantina. O Município de Paulo Afonso também encanta pelas suas belezas naturais, como mirantes, cânions, reservas ecológicas e o Rio São Francisco. Já a cidade de Teixeira de Freitas, considerada a porta de entrada da Costa das Baleias, é um importante polo comercial e de prestação de serviços da região, oferecendo uma boa estrutura a todos que a visitam, dispondo de rede de hotéis e restaurantes.

“Resultado do trabalho do Governo do Estado para estimular a ampliação da malha aérea da Bahia, a GOL abre novos voos regionais em três zonas turísticas: Teixeira de Freitas, na Costa das Baleias; Paulo Afonso, nos Lagos e Cânions do São Francisco; e Lençóis, na Chapada Diamantina. Assim, vamos incrementar a cadeia produtiva do turismo, gerando mais empregos e renda para os baianos. É a oferta de mais mobilidade para as pessoas conhecerem os encantos da Bahia”, pontua Maurício Bacelar, Secretário de Turismo do Estado da Bahia.

Com horários de embarque e desembarque que favorecem tanto aos passageiros corporativos, quanto aos que viajam a passeio, as novas operações da GOL só reforçam o propósito de conectividade da Companhia, ligando o interior baiano a todos os pontos do Brasil a partir da base de Salvador.

“As novas operações da GOL na Bahia fortalecerão o turismo local, facilitando acesso e experiência de viagem a destinos paradisíacos do Estado. Além de reforçar o compromisso da Companhia com a conectividade das principais capitais com o interior, permitindo aos clientes usufruírem da ampla malha oferecida pela GOL na capital”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

As novas rotas são comercializadas exclusivamente pela GOL e as operações são realizadas pela VOEPASS a serviço da Companhia. Neste trecho, a VOEPASS utiliza a aeronave ATR-72, cuja capacidade é de 68 passageiros.

Programação dos voos

Salvador-Lençóis – Voos a partir de 09/novembro

Com partida de Salvador (SSA), os voos são operados duas vezes na semana, às quartas-feiras e domingos. Às quartas-feiras, às 15h15, e têm duração de 1h15. Já a partir de Lençóis (LEC), os voos também decolam às quartas-feiras, às 17h. Aos domingos, as decolagens de Salvador (SSA) acontecem às 09h15. Já o roteiro de saída de Lençóis (LEC) para a capital baiana, acontece às 11h.

Salvador-Paulo Afonso- Voos a partir de 27/novembro

Com partida de Salvador (SSA), os voos são operados três vezes na semana, às terças, quintas-feiras e sábados, sempre no mesmo horário, às 09h15, e o trajeto tem 1h20. Já a partir de Paulo Afonso (PAV) os voos também operam três vezes na semana, às terças, quintas-feiras e sábados, com decolagem prevista para às 11h05, o trajeto tem 1h25.

Salvador-Teixeira de Freitas- Voos a partir de 24/outubro

Com partida de Salvador (SSA), os voos são operados três vezes na semana, às segundas, quartas, e sextas-feiras, com decolagem às 09h15, o trajeto tem 1h50. Já a partir de Teixeira de Freitas (TXF), os voos também operam três vezes na semana, às segundas, quartas, e sextas-feiras, com decolagem às 11h35, o trajeto tem 1h45.