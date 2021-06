Núcleo Regional de Saúde Sul recebe 40.460 doses de vacinas contra a Covid 19

Na tarde desta quarta feira (2) o Núcleo Regional de Saúde Sul recebeu a 22ª remessa de vacinas contra a COVID -19, num um total de 40.460 doses. Desse volume também destinado às regiões de Jequié e Valença, a Região de Ilhéus recebeu 8.240 doses e a Região de Itabuna 12.730 doses

Os imunizantes são da Astrazeneca e todos serão destinados à primeira dose, para início de esquema vacinal. Estarão aptos ao recebimento os municípios que aplicaram 85% ou mais das doses recebidas anteriormente.

“Com essas novas doses poderemos dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários e seguir estendendo de forma escalonada – ordem decrescente – a vacinação na população 18 a 59 anos, considerando o atual cenário vivenciado no Estado, com casos e mortes ocorrendo em faixas etárias menores”, afirma a coordenadora do NRS Sul, Domilene Borges.

Ela lembra que mesmo com a vacinação, ainda em número insuficiente para atender toda a população é necessário manter as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde como distanciamento social, uso de máscaras e higienização permanente. No Sul da Bahia os leitos de UTI para Covid 19 vem mantendo uma ocupação média na faixa dos 80%.