Núcleo Regional de Saúde Sul recebe mais 30.506 doses de vacinas contra a Covid 19

Na manhã dessa sexta feira, 25, o Núcleo Regional de Saúde Sul recebeu a 26ª remessa de vacinas contra a Covid 19,com um total de 30.506 doses. Os imunizantes (Pfizer e Coronavac) são todos destinados à primeira dose, para início de esquema vacinal. Estarão aptos ao recebimento os municípios que aplicaram 85% ou mais das doses recebidas anteriormente. Hoje, apenas 5, dos 68 municípios que compõem o NRS Sul, não estão aptos ao recebimento.

A coordenação do núcleo fez contato direto com os gestores solicitando que atualizem o mais rápido possível a base de dados para que possam receber os imunizantes. “Seguimos vacinando a população por faixa etária, pessoas acima de 18 anos por ordem decrescente de idade”, afirma a coordenadora do NRS Sul, Domilene Borges. “Gostaria de chamar a atenção e fazer um apelo em especial para as gestantes, que são consideradas grupo de risco. Procurem o serviço de vacinação em seu município para receber a dose da vacina”, destaca.



O Brasil teve no ano de 2021, um aumento considerável no número de óbitos maternos por Covid 19 em relação ao ano de 2020, segundo informações do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid 19. “Sabemos que além das medidas preventivas, a vacina é a única forma de proteção. Vacinem-se por vocêa e por seus filhos”, finaliza Domilene.

O NRS Sul composto de 68 municipios já recebeu até hoje 527.886 doses para primeira dose e aplicou 506.113, totalizando um percentual de 95,9%.

Percentual de segunda dose aplicada 80,9%