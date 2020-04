Número de mortes por causa do Coronavírus na Bahia chega a 39

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que registrou, neste sábado (18), o 39º óbito pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado. A morte foi de uma mulher de 79 anos, residente no município de Salvador, com histórico de hipertensão. Ela estava internada em um hospital público na capital baiana desde 15 de abril, vindo a falecer hoje.

Com os números deste sábado, a Bahia passou a tegistrar 1.200 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), o que representa 11,69% do total de casos notificados. Até o momento, 5.293 casos foram descartados e houve 39 óbitos, registrados nos municípios de Salvador (19), Lauro de Freitas (5) sendo que um dos óbitos é residente no Rio de Janeiro, Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (2), Ilhéus (2), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1), Feira de Santana (1), Itapé (1) e Juazeiro (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas deste sábado (18).

Ao todo, 304 pessoas estão recuperadas e 148 encontram-se internadas, sendo 52 em UTI. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.