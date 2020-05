Número de mortes por Coronavírus chega a 13 em Ilhéus

A secretaria de Saúde de Ilhéus confirmou nesta sexta-feira, 8, mais duas mortes por Coronavírus no município, onde os testes positivos para a doença já passa de 300.

Com esses dois novos óbitos, Ilhéus passou a ter 13 vítimas fatais do covid-19. As últimas, contabilizadas hoje, são um homem de 71 anos e uma mulher de 68.

O homem, segundo a secretaria de Saúde, fumava, era hipertenso e tinha uma doença crônica no pulmão. Já a mulher era diabética e também hipertensa.

Para conter o avanço da transmissão do Coronavírus em Ilhéus, a prefeitura continua fiscalizando com rigor o cumprimento de medidas protetivas. Porém, muita gente ainda desafia a doença.