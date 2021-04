Números atualizados da Covid-19 na Bahia

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.811 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%) e 2.109 recuperados (+0,2%). O boletim epidemiológico desta segunda-feira (26) também registra 84 óbitos. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados hoje. Dos 885.855 casos confirmados desde o início da pandemia, 852.616 já são considerados recuperados, 15.152 encontram-se ativos e 18.087 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.188.549casos descartados e 192.223 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda-feira (26). Na Bahia, 46.979 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 18.087, representando uma letalidade de 2,04%. Dentre os óbitos, 55,43% ocorreram no sexo masculino e 44,57% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,69% corresponderam a parda, seguidos por branca com 21,86%, preta com 15,40%, amarela com 0,45%, indígena com 0,13% e não há informação em 7,46% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 65,02%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (73,62%).