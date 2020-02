Números colocam Hospital de Base de Itabuna como referência em diagnóstico por imagem

Pelo menos 800 tomografias computadorizadas são realizadas por mês, no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães – HBLEM em Itabuna. O procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) atende tanto aos pacientes internados naquela unidade quanto ao grande público externo que necessita desse tipo de exame. Para tanto, basta a solicitação médica emitida pela Unidade de Saúde do município, com a autorização da Central de Regulação.

“Não há burocracia, não temos fila de espera, e o paciente não gasta mais do que 10 minutos para ser atendido, mesmo com a grande demanda”, garante o coordenador do Setor de Bioimagem, Adailton Santos Lima, ao afirmar que hoje o HBLEM é uma referência quando se trata de diagnóstico por imagens.

Ele destaca que além da tomografia computadorizada, também são realizados outros tipos de exames, como ultrassonografia, num total de 500 por mês, colonoscopia, (50/mês), retossigmoidoscopia e endoscopia (220/mês), além de raio X. Todos utilizando equipamentos de última geração, considerados entre os melhores de toda a região.

Avaliação positiva

Adailton disse que houve um avanço significativo em todos os setores do Hospital de Base em Itabuna, e em especial no diagnostico por imagem. Não apenas na qualidade e agilidade do serviço prestado à população regional, mas também pelo investimento em modernos aparelhos, alguns, como resultado de emendas parlamentares.

O coordenador atribui a melhoria tanto no atendimento mais humanizado quanto na qualidade dos serviços direcionados ao público itabunense e regional, à gestão hospitalar que segundo ele, não tem medido esforços para garantir a excelência dos serviços em saúde pública.