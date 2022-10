Números em Itabuna também indicam adeus à pandemia da Covid-19

A sequência de boletins da Secretaria de Saúde com zero no número de casos ativos da Covid-19, assim como vazia a ocupação em leitos clínicos e de UTI, traz literalmente um “respiro” em Itabuna. A cidade, que ganhou a mídia nacional e até internacional com episódios lamentáveis causados pelo tão temido vírus, pode enxergar um novo cenário. No boletim de hoje, estampado 3.555 para ilustrar o número de curados neste momento.

Da mesma forma, as equipes de saúde seguem anunciando a vacinação entre crianças, adultos e idosos. Sim, a boa e velha imunização, que livrou o país de tantas crises sanitárias, continua com eficácia reconhecida. Sobretudo para evitar episódios graves e/ou mortes. Cabe às pessoas usarem a sua liberdade para, também, cuidar de si e do próximo.

A propósito, esta semana só não haverá aplicação de doses de vacina nesta quarta-feira, devido ao feriado. Reveja o calendário.

Obviamente, decretar o fim da pandemia cabe à Organização Mundial de Saúde, mas os números indicam que há nova direção em relação ao coronavírus, que tanto atormentou a humanidade.