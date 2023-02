Como cuidar da alimentação antes, durante e depois do Carnaval

Fast food, comidas prontas, bebidas alcoólicas são comuns durante a rotina de carnaval de muitos foliões. Contudo, para conseguir aproveitar todos os dias da festa de Momo é necessário seguir alguns cuidados básicos com a alimentação.

Segundo a nutricionista Karine Beck, estes cuidados são importantes antes, durante e depois das festas. O primeiro e um dos mais importantes é não sair de casa em jejum. “A alimentação antes de sair para a folia precisa ser reforçada, é ela que vai garantir a energia inicial para pular atrás do trio elétrico e conseguir percorrer todo o circuito das avenidas”, explica Karine, que também é professora do Grupo UniFTC.

Outra dica da especialista é não exagerar nas frituras nesta primeira refeição. “A pessoa pode escolher uma refeição que mescle uma proteína com raízes, por exemplo: uma carne ou ovo com mandioca cozida”. Além disso, frutas ricas em potássio como banana e abacate podem ser boas opções para evitar cãibras durante o dia.

Alimentos a evitar

Já durante a festa os cuidados devem ser redobrados, pois não é possível ter conhecimento sobre a procedência das comidas vendidas na rua. “Mariscos, frutos do mar, alimentos muito manipulados, como pastelões, tortas, maionese, molhos e cremes, devem ser evitados, pois eles exigem um controle altíssimo de qualidade que é impossível ter na rua”, comenta a professora.

Neste caso, o ideal é optar por alimentos que sejam vendidos lacrados, com exceção do amendoim cozido, que pode gerar risco de contaminação por aflatoxinas, toxina fúngica.

Chegou em casa, dormiu e acordou de ressaca? É possível também reforçar a alimentação durante o dia para conseguir sair novamente. “Tomar gengibre em pó pela manhã, misturado no suco, café ou água, garante um bom funcionamento do estômago e do fígado e, consequentemente, melhora os efeitos da ressaca. Também é possível optar por chás como boldo, alcachofra, hibisco, alecrim e dente-de-leão”, finaliza a nutricionista.