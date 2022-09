“O Auto da Compadecida” enche Itabuna de humor e leveza

O clima de disputa, principalmente um dia antes da eleição, pode ceder espaço para umas horas de gargalhada em Itabuna. Na noite de sábado (1º), o espetáculo “O Auto da Compadecida” ganha o palco do Teatro Candinha Doria, a partir das 19 horas.

A peça, baseada num texto clássico do saudoso Ariana Suassuna, traz o irresistível tempero de humor, inocência e leveza. Montado pela produtora Teatro e Fantasia, o espetáculo põe 11 atores em cena, para reviver uma história clássica no imaginário do público.

A trupe de Chicó e João Grilo será encenada pelos atores Luadson Sales, Bruna Lohana, Ricardo Meira, Malú Menezes, Philip Peixoto, Diego Nascimento, Malena Dória, Pietro Medeiros, Marcos Gonçalves, Vitor Aziz e Cauã Rangel.

São talentos sul-baianos trazendo a releitura de obra que sempre inspira novidade. Na direção, Malena Dória e Diego Nascimento. “Fizemos de uma forma bem pedagógica; como trabalhamos para crianças, o espetáculo ficou para todas as idades”, convida Malena.

“O Auto da Compadecida”, junto com as gargalhadas que garante, inspira reflexão sobre comportamento, cultura, modo de vida e a forma como cada pessoa lida com as dificuldades.

Para não perder a atração para encher de alegria sua noite de sábado, ingresso custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada. Mais informações pelos telefones (73) 99132-3932 ou 99146-3795.

A montagem passou, recentemente, pelo Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, e pela Casa de Cultura Jonas & Pilar, em Buerarema.