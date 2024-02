O Boticário amplia portfólio e lança marca exclusiva de perfumaria para casa

A busca por ambientes personalizados e emoções positivas levou a um aumento da procura por produtos com foco no lar. De acordo com a WGSN¹, os últimos anos, com o recesso global, causaram um enorme impacto no estilo de vida dos consumidores, transformando, consequentemente, o design e os aspectos olfativos, em algo extremamente relevante. A tendência aponta para um cenário em que os consumidores se concentram em ajustar cada detalhe do ambiente em que habitam para que atendam às necessidades, tanto do ponto de vista funcional, quanto emocional – catalisando um movimento de autoexpressão que reflete nas escolhas de decoração de interiores. E, sendo uma marca atenta às mudanças de comportamento e necessidade dos consumidores, o Boticário apresenta a linha Casa 214.

O portfólio de produtos carrega toda a expertise olfativa da marca para o setor de perfumaria para a casa, trazendo à tona uma conexão afetiva entre casa e morada, refúgio e vivência e conta com três linhas aromáticas: Vanilla Sublime, Gardênia Imperial e Brisa de Cedros, que navegam nos olfativos mais estratégicos para a categoria em composições que oferecem formatos, como aromatizadores em spray, sabonetes líquidos, difusores de ambiente e velas perfumadas. O nome da nova marca tem como inspiração o endereço original da primeira loja do Boticário, cuja numeração estampava o número 214. Além disso, apresenta design especial que homenageia Curitiba, a cidade que abrigou os primeiros avanços do Grupo Boticário.

“Casa 214 é um convite aos consumidores para explorarem e criarem ambientes repletos de autenticidade, fortalecendo a conexão especial que todos têm com o próprio lar. Desejamos que toda casa expresse a identidade e a beleza de quem nela mora e, para isso, exploramos três aromas distintos que expressam uma gama de personalidades, com a confiança na qualidade de uma marca tão tradicional como o Boticário”, explica Valéria Equi Brasilio, avaliadora olfativa do Grupo Boticário.

Entre os destaques do lançamento, Casa 214 Vanilla Sublime traz a combinação de notas de flor de lavanda com a indulgência envolvente da baunilha e o conforto do musk. Uma combinação sofisticada e acolhedora para o seu lar. Já a coleção Casa 214 Gardênia Imperial explora códigos que são sucesso em perfumaria, com a combinação das nuances florais brancas da gardênia, jasmim e muguet e um fundo quente e cremoso, extremamente delicado. Traduz sensualidade e elegância. Por fim, Casa 214 Brisa dos Cedros, em edição limitada, apresenta o contraste do frescor cítrico do limão e notas florais do lírio do vale com fundo amadeirado de cedro, conferindo a assinatura e a performance de uma verdadeira conexão com a natureza.

Os produtos Casa 214 estarão disponíveis a partir do dia 12 de fevereiro em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo ou link. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.