O Boticário apresenta Malbec Icon: o amadeirado icônico de Malbec

Com design feito em colaboração com o estúdio Pininfarina, a nova fragrância celebra o DNA icônico da marca Malbec enquanto evolui com uma personalidade mais atemporal

Malbec, marca de perfumaria masculina premium do Boticário, celebra sua sofisticação e autenticidade em uma nova fragrância mais moderna e atemporal. Malbec Icon traz o frescor aromático e o mix de madeiras robustas em uma fragrância que reforça sua profunda ligação com a vinicultura e solidifica Malbec como uma marca que se mantém fiel à própria essência, ao mesmo tempo que abraça a modernidade. Com códigos atualizados de conquista e sedução, o lançamento inaugura um novo design do frasco da marca Malbec, criado em colaboração com o estúdio Pininfarina, referência mundial de design inovador e elegante, que promete encantar ainda mais os admiradores da marca.

Há duas décadas, Malbec inovou quando uniu duas artes dos sentidos: o vinho e a perfumaria, trazendo inovações olfativas e no seu processo de criação. A partir da captação do headspace de um dos vinhos mais modernos do mundo – Malbec, produzido em Mendoza, na Argentina – e o álcool vínico macerado em barris de carvalho francês, Malbec consolidou sua ligação profunda com a vinicultura. Seguindo esse DNA emblemático, Malbec Icon traz a releitura da essência icônica da fragrância original, inspirada na moderna produção de vinhos em ânforas minerais que garante o que há de melhor na uva Malbec, ressaltando o aspecto puro e natural do vinho. O resultado é uma fragrância com personalidade mais jovem e moderna, traduzida em um frescor aromático e o mix de madeiras intensificado.

Com traços mais modernos e atuais, Malbec Icon foi idealizado por Alexis Grugeon, da Dsm-Firmenich, perfumista francês que representa uma nova geração da perfumaria ao romper padrões com inovações e um novo olhar para o mercado de fragrâncias. “Estou sempre procurando maneiras de misturar elementos surpreendentes que resultem em efeitos totalmente inesperados. Nessa criação, quis equilibrar a identidade amadeirada da marca com uma roupagem que agradasse a geração mais atual, explorando a liberdade e a energia desses novos códigos masculinos, com mais facetas e contrastes”, comenta Alexis.

A nova fragrância abre com notas frescas como bergamota e cardamomo, que combinam com o corpo aromático moderno de lavanda e folha de cedro e contrastam com o fundo amadeirado parrudo com notas de patchouli e cedro, criando um produto poderoso e moderno. “Malbec se tornou a fortaleza do Boticário, sendo não apenas a fragrância preferida no mercado de perfumaria masculina nacional, mas também a mais vendida do Brasil*. O lançamento é uma celebração da nossa jornada e do nosso legado, reforçando a ligação profunda com a vinicultura em uma combinação única que reflete a evolução da marca com um olhar para o futuro, mantendo-se fiel à essência enquanto abraça a modernidade”, comenta Diego Costa, diretor-executivo de perfumaria e presentes do Grupo Boticário.

*Fonte: Kantar Insights Brasil – Pesquisa Nacional/2023- 2.400 entrevistas por ano/ 600 entrevistas por trimestre– Homens/ 18-60a/ Compradores de Perfumes/Fragrâncias masculinos nos últimos 3 meses

A novidade pode ser encontrada em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp: 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.